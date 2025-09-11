باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد

علي معالي (أبوظبي)

تعاقد فريق البطائح لكرة الصالات مع اللاعب البرازيلي مورا باتيستا ناتيوس، ليصبح المحترف بصفوف «الراقي» استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، ويسعى البطائح إلى الحفاظ على لقب بطولة الدوري، التي نجح الفريق في التتويج بها خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

عبّر علي علي الكتبي، أمين السر العام بالنادي، المشرف العام للألعاب الجماعية، عن تفاؤله بفترة الاستعداد للموسم الجديد، وهذه الصفقة البرازيلية لتدعيم صفوف البطائح، وقال: «يمتلك مورا باتيستا خبرات متنوعة من خلال تجاربه الاحترافية المختلفة سواءً في ماليزيا، وتايلاند، وننتظر منه أن يكون إضافة قوية للفريق للحفاظ على الألقاب التي حققها النادي».

وقال علي علي الكتبي: «يواصل فريق كرة قدم للصالات تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، قمنا بتعزيز صفوف الفريق بالمحترفين والمقيمين بما يضمن الإضافة الفنية المطلوبة، وأصبحنا في جاهزية مناسبة، وبروح عالية وإصرار كبيرين، مستندين إلى خبرتنا كبطل للمواسم الماضية، لكي نواصل العمل على نفس النهج من أجل المنافسة بقوة وتحقيق البطولات والصعود إلى منصات التتويج، بما يعكس مكانة النادي وطموحاته الكبيرة».

ونجح فريق البطائح مع المدرب المواطن عدنان الهولي في أن يؤكد جدارته في كرة الصالات، بفضل السياسة المميزة التي يسير عليها النادي في منح المدرب المواطن الفرصة المناسبة لتأكيد جدارته، وهو ما نجح فيه عدنان الهولي من خلال الصعود المستمر على منصات التتويج، ويلقى الفريق الدعم الكبير من إدارة النادي بشكل عام برئاسة محمد عبدالله الكتبي.

