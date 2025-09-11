الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد

باتيستا يقود البطائح في موسم كرة الصالات الجديد
11 سبتمبر 2025 12:56

علي معالي (أبوظبي)
تعاقد فريق البطائح لكرة الصالات مع اللاعب البرازيلي مورا باتيستا ناتيوس، ليصبح المحترف بصفوف «الراقي» استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق الشهر المقبل، ويسعى البطائح إلى الحفاظ على لقب بطولة الدوري، التي نجح الفريق في التتويج بها خلال المواسم الأربعة الأخيرة.
عبّر علي علي الكتبي، أمين السر العام بالنادي، المشرف العام للألعاب الجماعية، عن تفاؤله بفترة الاستعداد للموسم الجديد، وهذه الصفقة البرازيلية لتدعيم صفوف البطائح، وقال: «يمتلك مورا باتيستا خبرات متنوعة من خلال تجاربه الاحترافية المختلفة سواءً في ماليزيا، وتايلاند، وننتظر منه أن يكون إضافة قوية للفريق للحفاظ على الألقاب التي حققها النادي».
وقال علي علي الكتبي: «يواصل فريق كرة قدم للصالات تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، قمنا بتعزيز صفوف الفريق بالمحترفين والمقيمين بما يضمن الإضافة الفنية المطلوبة، وأصبحنا في جاهزية مناسبة، وبروح عالية وإصرار كبيرين، مستندين إلى خبرتنا كبطل للمواسم الماضية، لكي نواصل العمل على نفس النهج من أجل المنافسة بقوة وتحقيق البطولات والصعود إلى منصات التتويج، بما يعكس مكانة النادي وطموحاته الكبيرة».
ونجح فريق البطائح مع المدرب المواطن عدنان الهولي في أن يؤكد جدارته في كرة الصالات، بفضل السياسة المميزة التي يسير عليها النادي في منح المدرب المواطن الفرصة المناسبة لتأكيد جدارته، وهو ما نجح فيه عدنان الهولي من خلال الصعود المستمر على منصات التتويج، ويلقى الفريق الدعم الكبير من إدارة النادي بشكل عام برئاسة محمد عبدالله الكتبي.

أخبار ذات صلة
بورجيس يقود دفاع «الراقي» بـ«معنويات المونديال»
اختتام برنامج «صيف الشارقة»
  • علي علي الكتبي
    علي علي الكتبي

 

البطائح
نادي البطائح
كرة الصالات
دوري الصالات
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©