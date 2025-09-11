«CIES» يرشح «الفرسان» للقب «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (أبوظبي)

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، تقريراً يضم قائمة الفرق المرشحة للفوز باللقب في أبرز الدوريات حول العالم، وذلك اعتماداً على تحليل الأداء والمتغيرات المرتبطة بالانتقالات وغيرها من العوامل الأخرى ووضع الموقع شباب الأهلي كمرشح أول للاحتفاظ بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير، يحتل شباب الأهلي صدارة المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 23.5%، ويتواجد الشارقة ثانياً بـ 20.5%، والعين ثالث المرشحين بـ 19.7%، وتضم قائمة أبرز المرشحين الآخرين، الوصل بنسبة 16.5%، يليه الجزيرة %10.9، والوحدة %4.5، والنصر %4.

على الصعيد العالمي رشح التقرير ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني، بحظوظ تصل إلى 40.6%، فيما اختار ليفربول للاستمرار على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بنسبة 28.9%، ورشح إنتر ميلان لاستعاد لقب الدوري الإيطالي بنسبة 25.6%، على أن يبسط بايرن ميونيخ سيطرته في ألمانيا بنسبة 61.4%، ويستمر سان جيرمان في هيمنته في فرنسا بنسبة %73.