الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«CIES» يرشح «الفرسان» للقب «أدنوك للمحترفين»

«CIES» يرشح «الفرسان» للقب «أدنوك للمحترفين»
11 سبتمبر 2025 13:34


مراد المصري (أبوظبي)
أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، تقريراً يضم قائمة الفرق المرشحة للفوز باللقب في أبرز الدوريات حول العالم، وذلك اعتماداً على تحليل الأداء والمتغيرات المرتبطة بالانتقالات وغيرها من العوامل الأخرى ووضع الموقع شباب الأهلي كمرشح أول للاحتفاظ بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.
وبحسب التقرير، يحتل شباب الأهلي صدارة المرشحين للفوز باللقب، بنسبة 23.5%، ويتواجد الشارقة ثانياً بـ 20.5%، والعين ثالث المرشحين بـ 19.7%، وتضم قائمة أبرز المرشحين الآخرين، الوصل بنسبة 16.5%، يليه الجزيرة %10.9، والوحدة %4.5، والنصر %4.
على الصعيد العالمي رشح التقرير ريال مدريد لاستعادة لقب الدوري الإسباني، بحظوظ تصل إلى 40.6%، فيما اختار ليفربول للاستمرار على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بنسبة 28.9%، ورشح إنتر ميلان لاستعاد لقب الدوري الإيطالي بنسبة 25.6%، على أن يبسط بايرن ميونيخ سيطرته في ألمانيا بنسبة 61.4%، ويستمر سان جيرمان في هيمنته في فرنسا بنسبة %73.

أخبار ذات صلة
«الدقيقة 99» تمنح الشارقة «نقطة» أمام خورفكان
شباب الأهلي يتصدر «أدنوك للمحترفين» بـ «النقطة السابعة»
الفرسان
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©