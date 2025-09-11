إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن إنتر ميلان ما زال مهتماً بضم لاعب وسط روما، الفرنسي مانو كونيه، خاصة مع حاجة «الجيالوروسي» لتأمين نحو 90 مليون يورو، للالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للتقرير، يستعد «النيراتزوري» لتجديد محاولاته في يناير المقبل، بعد أن قدم عرضاً تجاوز 40 مليون يورو خلال الصيف الماضي. ورغم أن روما كان منفتحاً على الصفقة في البداية، فإن الإدارة غيّرت موقفها وقررت الإبقاء على اللاعب في العاصمة.

إلا أن الضغوط المالية تبقى عاملاً حاسماً، بعدما حذّر المستشار الفني للنادي، كلاوديو رانييري، هذا الأسبوع من خطورة خرق القواعد، مؤكداً: «علينا أولاً أن نكون منسجمين مع الحسابات، إذا لم يتحقق ذلك، سنضطر لبيع أحد اللاعبين، لأننا لا نستطيع المخاطرة بعقوبة قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات».

وكان روما قد وقّع اتفاقاً مع اليويفا عام 2022، تعهّد فيه بتحسين أوضاعه المالية تدريجياً، والهدف المحدد لنهاية الموسم الجاري، هو ألا يتجاوز صافي الخسائر التراكمية 60 مليون يورو، عبر مواسم 2023-24 و2024-25 و2025-26.

وبحسب «لا جازيتا»، يحتاج النادي حالياً إلى حوالي 90 مليون يورو لتحقيق هذا الهدف، وهو مبلغ يتطلب إيجاد راعٍ جديد لقميص الفريق، إلى جانب تخفيض النفقات، وتحقيق نتائج أفضل أوروبياً ومحلياً، فضلاً عن بيع بعض النجوم.

وتبقى أسماء مثل مانو كونيه والمدافع إيفان ندَيكا الأكثر جذباً للأندية الأوروبية، بينما يترقب إنتر الفرصة للانقضاض على اللاعب الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.