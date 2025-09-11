الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مفاجأة.. الإنتر يستغني عن تورام لضم فلاهوفيتش!

معتز الشامي (أبوظبي)

أكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية اهتمام إنتر ميلان بضم مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش، لكنها أوضحت أن الصفقة لن تتم إلا في حال رحيل المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، وبحسب التقرير، فإن الإنتر سبق وأن قام بجسّ نبض اللاعب الصربي حول إمكانية انتقاله مجاناً الصيف المقبل مع انتهاء عقده مع يوفنتوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن التوصل لاتفاق شخصي مع فلاهوفيتش لن يكون معقداً، خاصة أنه كان مستعداً لقبول راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو من ميلان هذا الصيف، لكن العقبة تكمُن في مكافأة التوقيع البالغة 10 ملايين يورو، إضافة إلى ضرورة إفساح المجال في الهجوم.
وكان الإنتر عزز هجومه بالتعاقد مع أنجي-يوهان بوني من بارما مقابل 23 مليون يورو، كما احتفظ بخدمات الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، بعد فترة إعارة ناجحة مع سبيزيا، ما يجعل ازدحام الخط الأمامي واضحاً، ومع استبعاد رحيل القائد لاوتارو مارتينيز، فإن الخيار الواقعي الوحيد هو التخلي عن تورام، إذا قام نادٍ بدفع قيمة شرط فسخه البالغ 85 مليون يورو.
وحتى الآن، لم يفتح الإنتر مفاوضات رسمية مع يوفنتوس، لكنه يدرس الموقف، بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وفي الوقت نفسه، يواجه فلاهوفيتش فريق الإنتر مباشرة يوم السبت، حيث يفكر مدرب يوفنتوس إيجور تودور في الاعتماد عليه أساسياً ضمن خطة 3-4-1-2، خاصة مع احتمالية غياب فرانسيسكو كونسيساو.

