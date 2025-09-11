الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

قرعة دوري أبطال أوروبا
11 سبتمبر 2025 20:32


باريس (أ ف ب)
سيقام نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لعام 2027 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، وفقاً لما أعلنه الإتحاد الأوروبي للعبة الخميس، وستكون المرة الثانية التي يحتضن فيها ملعب أتلتيكو مدريد نهائي المسابقة القارية المرموقة بعد عام 2019، عندما تغلب ليفربول على مواطنه توتنهام.
وتنافست العاصمة الإسبانية مع عاصمة أذربيجيان باكو لاحتضان النهائي، إلا أن الاتحاد القاري اختار مدريد إثر اجتماع للجنة التنفيذية في تيرانا.
تجدر الإشارة إلى أنّ نهائي النسخة المقبلة سيقام في بوادبست 30 مايو 2026، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن نهائي دوري الأبطال للسيدات لعام 2027 سيقام في وارسو، فيما ستحتضن مدينة سالزبورغ النمسوية نهائي مسابقة الكأس السوبر الأوروبية العام المقبل.

علوم الدار
علوم الدار
علوم الدار
