«مونديال 2026» يواجه «مخاطر المناخ»!



علي معالي (أبوظبي)



كشفت العديد من التقارير العالمية أن كأس العالم 2026 المقبلة تُقام في ملاعب تتجاوز بالفعل معايير السلامة المُناخية، وفقاً لتقرير «الملاعب المعرضة للخطر»، ومن بين 16 ملعباً مُقرراً لاستضافة المباريات، يواجه 14 ملعباً مخاطر مرتبطة بالحرارة الشديدة أو الأمطار الغزيرة أو الفيضانات، وسجل 13 ملعباً منها بالفعل درجات حرارة أعلى من 32 درجة مئوية، وفقاً لمؤشر درجة الحرارة العالمية الرطبة، الذي يقيس الإجهاد الحراري، من خلال احتساب الرطوبة والرياح والإشعاع الشمسي.

تؤكد الدراسة أنه ما لم تُتخذ تدابير جذرية، مثل نقل المنافسات إلى أشهر الشتاء أو مناطق أكثر برودة، فإن المخاطر ستزداد مع تقدم العقد، وقال بيرس فورستر، مدير مركز بريستلي لمستقبل المناخ، إن هناك حاجة ماسة إلى تغييرات عاجلة لحماية اللاعبين والجماهير على حد سواء.

تفاقمت المخاوف خلال كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث أثرت الحرارة بشكل واضح على المباريات، واعترف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بعد فوزه 4-0 على أتلتيكو مدريد بأنه «من المستحيل الحفاظ على مستوى عالٍ لمدة 90 دقيقة».

ووصف خافي جالان، لاعب أتلتيكو مدريد، الشمس بأنها «خانقة تقريباً»، بينما أكد فيتينيا، الذي اختير رجل المباراة، على صعوبة الأداء في مثل هذه الظروف، خاصة بالنسبة للفرق التي لا تملك الكرة.