انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات

أبوظبي (وام)



فاز 6 أكتوبر المصري، على سلوى الكويتي 27-25، والعلا الرياضي السعودي، على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، 25-15، مع انطلاقة منافسات بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات، في مقر الأكاديمية، بمشاركة 6 فرق.

وتقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، انطلقت منافسات بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2025».

وتستمر منافسات البطولة على مدار خمسة أيام.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «تعكس البطولة التزام الأكاديمية بدعم مسيرة الرياضة النسائية، وتوفير فرص حقيقية للاعبات لإبراز قدراتهن، ونحن فخورون بأن تكون الإمارات منصة تجمع الفرق العربية وتوفر أجواءً تنافسية تسهم في تطوير المهارات وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي بين الشعوب».