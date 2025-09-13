الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي فريق «جامعة الشارقة»

سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي فريق «جامعة الشارقة»
13 سبتمبر 2025 13:35

 
الشارقة (وام)


التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة، فريق جامعة الشارقة لكرة القدم المتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للجامعات، التي تقام في مدينة داليان الصينية من 17 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وأشاد سمو رئيس جامعة الشارقة بمستوى الفريق خلال دوري الجامعات المحلي وتحقيقه لقب البطولة، الأمر الذي أسهم في تأهله إلى مونديال الجامعات، مشيراً إلى أن هذا التأهل جاء نتيجة الجد والاجتهاد والالتزام داخل وخارج الملعب، مؤكداً سموه بأن فريق جامعة الشارقة يمثل الإمارات في هذا المحفل العالمي.
وتمنى سموه التوفيق للفريق خلال مشاركته في البطولة، وتحقيق النتائج الإيجابية والمستوى المشرف الذي يعكس الصورة الرياضية وتطورها في الإمارات، موصياً سموه اللاعبين بالتحلي بالأخلاق والروح الرياضية، وأن يكونوا خير سفراء للجامعة.

 

من جانبهم، وجه اللاعبون والجهاز الفني والإداري شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس جامعة الشارقة على الاستقبال، مؤكدين أنه يشكل حافزاً كبيراً لتقديم مستوى مشرف يليق باسم جامعة الشارقة كونه يمثل الجامعات الإماراتية.
وتشارك في بطولة «مونديال الجامعات» التي تعد الأقوى بين البطولات الجامعية، 16 جامعة من دول العالم المختلفة، وهي تهدف إلى إعطاء الفرصة للفرق الجامعية المشاركة للتنافس والاحتكاك الدولي وتطوير مستويات اللاعبين.
وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع فريق جامعة الشارقة في مجموعة تضم جامعات من البرازيل وغانا وإسبانيا.

الإمارات
الشارقة
سلطان بن أحمد
سلطان بن أحمد القاسمي
