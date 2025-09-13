الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشكيل مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو وتوزيع المناصب الإدارية

تشكيل مجلس إدارة اتحاد ألعاب البلياردو وتوزيع المناصب الإدارية
13 سبتمبر 2025 17:15


دبي (وام)
أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد العاب البلياردو للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم.

أخبار ذات صلة
«الحراك الانتخابي» لرياضة الإمارات يرسم ملامح جديدة في 14 اتحاداً
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل

ويضم المجلس في عضويته كلاً من: يوسف أحمد عبدالله الهرمودي، وسيف عبيد خليفة الخييلي، وماجد سلطان مراد علي، ود. سارة عبدالله محمد حنضل، ومروان إبراهيم مبارك فرج، وعيسى علي سيد أحمد الهاشمي، ومروان عبدالله محسن الظالعي، وسعيد حامد سعيد المري.
وعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم، وجرى خلاله توزيع المناصب الإدارية واللجان الفنية، حيث تولى يوسف أحمد الهرمودي منصب نائب الرئيس والمستشار القانوني، وسيف عبيد الخييلي نائب الرئيس، وماجد سلطان الأمين العام، وعيسى علي الهاشمي الأمين العام المساعد، فيما أسندت مسؤولية قطاع البلياردو إلى سعيد حامد المري، وقطاع السنوكر إلى مروان إبراهيم الفلاسي.
كما جرى تكليف محمد عبدالله يوسف برئاسة لجنة المسابقات، وسعيد حامد المري باللجنة الفنية، وعبدالحميد عبدالكريم بلجنة الحكام، ود. سارة عبدالله حنضل باللجنة النسائية، وناصر محسن شايع باللجنة الإعلامية.
وأكد الشيخ جمعة بن مكتوم أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل العمل بروح الفريق الواحد لتطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من اللاعبين المتميزين، مع تعزيز حضور الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

البلياردو
اتحاد البلياردو والسنوكر
أحمد بالهول الفلاسي
جمعة بن مكتوم بن جمعة
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©