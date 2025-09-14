ريال مدريد يهدد التحكيم الإسباني بـ «الفيفا»

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد نادي ريال مدريد لتقديم تقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتوضيح «ما يحدث في كرة القدم الإسبانية فيما يتعلق بالتحكيم»، وقالت قناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية للنادي، أمس السبت، عقب فوز الفريق 2-1، على ريال سوسيداد، في الدوري الإسباني، إن الملف سيتناول أحداثاً في كرة القدم الإسبانية هذا الموسم والموسم الماضي.

وجاء في الإعلان: «يُعدّ ريال مدريد تقريراً يتضمن كلَّ ما حدث في الجولات الأربع الأولى من الدوري الإسباني وما حدث في الموسم الماضي»، وأضاف: «سيقدم هذا الملف، هذا التقرير، إلى فيفا ليحيطوا علماً بما يحدث في كرة القدم الإسبانية فيما يتعلق بالتحكيم»

وجاء إعلان ريال مدريد عقب فوزه 2-1 على ريال سوسيداد يوم السبت، وبعد طرد المدافع دين هويسن ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 32، لعرقلته منافسه ميكيل أويارزابال، الذي كان في وضعية انفراد بالمرمى.

وقال مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو، بعد المباراة، إنه يعتقد أن مدافعه يستحق البطاقة الصفراء وليست الحمراء، لأن زميل هويسن إيدير ميليتاو، كان بإمكانه تغطية اللعب.

وطغت على التحضيرات للمباراة خلافات حادة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن الحكام، ولطالما انتقد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ما اعتبره الكثيرون في البرنابيو تحيزاً تحكيمياً ضد فريقهم.

وشهد الموسم الماضي، سلسلة من تصريحات النادي والاتهامات الإعلامية المتبادلة بين ريال مدريد من جهة، والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى، وفاز ريال مدريد بجميع مبارياته الأربع في الدوري الإسباني حتى الآن بهذا الموسم، لكن مبارياته لم تخل من الجدل.

وحُسم فوزهم على أرضهم على أوساسونا بنتيجة 1-0 بركلة جزاء نفذها كيليان مبابي، حيث أنهى خصمهم المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد أبيل بريتونيس مباشرة.

وفاز فريق ألونسو على ريال مايوركا بنتيجة 2-1، لكن تقنية الفيديو ألغت 3 أهداف في المباراة، هدفان لمبابي، وهدف لأردا جولر. كما تغلّب الفريق على ريال أوفييدو الصاعد حديثاً بنتيجة 3-0.

وفي فبراير من الموسم الماضي، تقدم ريال مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، مطالباً بتقديم تسجيلات صوتية من تقنية الفيديو، وذلك بسبب قرارين في خسارتهم أمام إسبانيول بنتيجة 1-0.

وقبل نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بين ريال مدريد وبرشلونة، بكى حكم المباراة ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، حيث شرح بالتفصيل تأثير الانتقادات التي وجهتها له قناة ريال مدريد التلفزيونية ووسائل الإعلام الأخرى، عليه وعلى عائلته.

وأصبحت مقاطع الفيديو التي تشير إلى الأخطاء المزعومة ضد ريال مدريد من قبل حكام المباريات، من المواد المعتادة على تلفزيون ريال مدريد قبل المباريات الكبيرة.

وقبل يومين من تلك المباراة، نشرت القناة فيديو مجمعاً للأخطاء المزعومة التي ارتكبها دي بورجوس خلال مباريات ريال مدريد السابقة.

ولاحقاً، تم إيقاف مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر 6 مباريات، لإلقائه شيئاً على الحكم بينجويتشيا خلال خسارة فريقه في النهائي بنتيجة 3-2.