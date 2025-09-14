مولر.. «هاتريك» في يوم الميلاد السادس والثلاثين

هانوفر(د ب أ)

سجل النجم الألماني المخضرم توماس مولر ثلاثة أهداف (هاتريك) في يوم عيد ميلاده السادس والثلاثين، ليساعد فريق فانكوفر وايتكابس على التأهل إلى الدور الفاصل للدوري الأميركي لكرة القدم، بأكبر فوز في تاريخ النادي، 7 /صفر على فيلادلفيا يونيون مساء السبت.

وسجل مولر ركلتي جزاء في الشوط الأول، وسجل الهدف الأخير بضربة رأس في الدقيقة 88، كما قدم تمريرة حاسمة لإيمانويل سابي، الذي سجل هدفين.

وسجل ماتياس لابوردا وريان اللومي الأهداف الأخرى لفانكوفر.

وقال مولر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا سابقاً: "ليس لدي عيد ميلاد، لدي يوم مباراة".

وأضاف: "تلقيت بعض المكالمات الهاتفية من أصدقائي، وقالوا لي جميعاً الشيء نفسه، سجل بعض الأهداف، وهذا ما فعلناه".

وتأهل وايتكابس إلى الدور الفاصل بالقسم الغربي، حيث يوجه الفريق الآن أنظاره نحو بطولة كندا، عندما يواجه فورج إف سي في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بعد التعادل ذهاباً بهدفين لمثلهما. وأوضح مولر "يمكننا أن نشعر بالفخر ليومين، ثم نواصل المشوار".