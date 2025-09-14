الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلتا فيجو يحرم جيرونا من «أول فرحة»

سلتا فيجو يحرم جيرونا من «أول فرحة»
14 سبتمبر 2025 21:46

مدريد (أ ف ب)

حرم البديل بورخا إيجليسيساس مهاجم سلتا فيجو، ضيفه جيرونا من تحقيق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفاً قاتلاً في التعادل 1-1، ضمن المرحلة الرابعة.
وكان الأوكراني فلاديسلاف فانات المبادر بالتسجيل لجيرونا في الدقيقة 12، وبدا أن هدفه سيكون كافياً ليخطف فريقه الفوز، لكن إيجليسياس اقتنص التعادل من ركلة جزاء (90+2).
تعادل هو الرابع تواليا لسلتا فيجو، وبنفس النتيجة، بعد خسارته الافتتاحية أمام خيتافي 0-2.
في المقابل، أنهى جيرونا سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري وحقق نقطته الأولى من أربع مباريات.
وقلب ريال بيتيس تخلفه أمام مضيفه ليفانتي بهدفين نظيفين وفرض عليه التعادل بمثلهما.
تقدّم ليفانتي عبر إيفان روميرو (2) والكاميروني إيتا إيونج (10)، قبل أن يقلّص الكولومبي كوتشو هيرنانديس (45+2) الفارق ويسجل بابلو فورنالس التعادل (81).
وبقي ليفانتي من دون فوز، لكنه حقق نقطته الأولى في المركز الثامن عشر مؤقتاً، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى ست نقاط بتعادله الثالث، مقابل فوز وخسارة.

الدوري الإسباني
الليجا
سلتا فيجو
جيرونا
