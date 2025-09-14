«السيتي» يسحق «اليونايتد» في «ديربي مانشستر»



مانشستر (رويترز)

أحرز هداف مانشستر سيتي إرلينج هالاند «ثنائية»، ليقود فريقه إلى فوز ساحق 3-صفر على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليمنح مدربه بيب جوارديولا حق التفاخر بالفوز بأحدث نسخة في قمة المدينة.

وسجل فيل فودن هدفاً لـ «السيتي» في مشاركته الأولى أساسياً هذا الموسم، إذ تابع برأسه تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 18.

واخترق دوكو دفاع يونايتد ببراعة، وبعد أن منع الدفاع تمريرته العرضة الأولى أرسل المحاولة الثانية ببراعة، وقفز فودن ليضع الكرة في الشباك.

وسجل هالاند الذي أحرز سبعة أهداف رائعة مع ناديه ومنتخب بلاده في أقل من أسبوع، أول أهدافه في الدقيقة 53 عندما راوغ دوكو ليني يورو، قبل أن يمرر الكرة إلى النرويجي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق الحارس ألتاي بايندير.

وأكمل هالاند (25 عاماً) والذي اخترق دفاع يونايتد، مثل الدبابة طوال المباراة، ثنائيته في الدقيقة 68، عندما فقد الفريق الزائر الكرة لتصل إلى النرويجي الذي انطلق بالكرة متجاوزاً هاري مجواير بسهولة من منتصف الملعب، بعد تمريرة من برناردو سيلفا، لينفرد مرة أخرى بالحارس ويضع الكرة في الشباك.

