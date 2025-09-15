سيمبو يخطف ذهبية الماراثون بـ «السبق الضوئي»

طوكيو (رويترز)

انتزع ألفونس فليكس سيمبو الميدالية الذهبية بالسبق الضوئي لأول مرة في سباق الماراثون في بطولة العالم لألعاب القوى، متفوقاً على الألماني أمانال بيتروس في سباق مثير حتى خط النهاية ليمنح تنزانيا لقبها العالمي الأول.

وأظهر السبق الضوئي أن السباق الذي بلغ طوله 42.195 كيلومتر، حُسم بفارق ثلاثمئة من الثانية، بعد أن اندفع سيمبو متجاوزاً بيتروس، الذي مد رأسه عند خط النهاية، وهو ما كان أقل من الفارق الذي بلغ 0.05 ثانية بين صاحبي الذهبية والفضية في نهائي سباق 100 متر للرجال.

وحصل سيمبو وبيتروس على نفس الزمن البالغ ساعتين وتسع دقائق و48 ثانية، إذ فاز الألماني بالميدالية الفضية رغم تصدره المنافسين عند دخول المتصدرين استاد طوكيو الوطني. أما الإيطالي إلياس عواني فحصل على البرونزية بزمن قدره ساعتان وتسع دقائق و53 ثانية.

وقال سيمبو «33 عاماً»: «عندما دخلنا الملعب لم أكن متأكداً من الفوز. لم أكن أعرف أنني فزت، لكن عندما رأيت شاشات الفيديو، وأنا في صدارة النتائج، شعرت بالارتياح».

وكانت النهاية أقرب من بطولة عام 2001 في إدمونتون عندما تفوق الإثيوبي جيزاهين أبيرا على الكيني سيمون بيوت بفارق ثانية واحدة.

وفاز الجنوب أفريقي جوسيا ثيوجواين بأقرب مسافة لماراثون الرجال في الألعاب الأولمبية بفارق ثلاث ثوان عن الكوري الجنوبي لي بونج-جو في أولمبياد أتلانتا عام 1996.

وهذا أول لقب عالمي لسيمبو، الذي فاز ببرونزية سباق الماراثون في بطولة العالم بلندن عام 2017، واحتل المركز الثاني في ماراثون بوسطن في أبريل الماضي.

وأعاد سيمبو الهيمنة إلى شرق أفريقيا على المسافات الطويلة صباح اليوم، بعد أن أصبح الفرنسي جيمي جريسييه أول رجل يُولد خارج المنطقة يفوز بلقب سباق عشرة آلاف كيلومتر منذ أكثر من 40 عاماً.

وانطلق السباق الذي أقيم في الصباح الباكر بحادث آخر يذكرنا بسباقات السرعة أكثر من سباقات التحمل والقدرة، عندما تسرع الكيني فينسنت كيبكيموي نجيتيتش وانطلق قبل صفارة البداية، ما أعاد بدء السباق.

وتلى ذلك المزيد من المفاجآت مع تراجع اثنين من أسرع العدائين في السباق، هما الإثيوبيان تاديسي تاكيلي وديريسا جيليتا، اللذين فازا بالميدالية الذهبية والفضية في ماراثون مدينة طوكيو في مارس الماضي، قبل أقل من عشرة كيلومترات من النهاية.

كان السباق مفتوحاً على مصراعيه في معظم المسافة، مع وجود عشرات العدائين في مجموعة المقدمة بعد حوالي 90 دقيقة من البداية.

ثم بدأت المجموعة تتضاءل تدريجياً لتتلاشى بعضها مع حرارة الصباح الباكر، تاركة سيمبو وبيتروس وعواني بعيداً عن الجميع عند دخول الاستاد.

وبدا أن بيتروس، المولود في إريتريا، في طريقه إعادة اللقب إلى أوروبا حتى انطلق سيمبو بقوة في اللحظات الأخيرة، وتفوق عليه عند خط النهاية.

وقال بيتروس: «عند خط النهاية كنت أفكر في الفوز، لذلك أشعر بحزن شديد، لكن عليّ تقبل الأمر. كرياضي عليك أن تتعلم من أجل الغد، وأن تتدرب بجدية والمضي قدماً، وأن تكون راضياً بالميدالية الفضية».