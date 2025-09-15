كوزمين يطالب الأندية بمنح المزيد من الفرصة لـ«الدوليين»



معتز الشامي (أبوظبي)

يتابع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، مباريات «دوري أبطال آسيا للنخبة» و«أبطال آسيا 2»، وتشهد البطولتان مشاركة «الرباعي» شباب الأهلي والشارقة، والوحدة، والوصل.

وتابع كوزمين مباريات الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» التي أعقبت التجمع الأخير لـ«الأبيض» في دبي من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر الجاري، وشهد أداء تجربتين دوليتين أمام سوريا ثم البحرين، ونجح منتخبنا في الفوز على سوريا 3-1، والبحرين 1-صفر، وأشرك المدرب 25 لاعباً.

ويستعد منتخبنا لدخول معسكر مغلق مطلع أكتوبر المقبل، لخوض المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، والتي تستضيفها الدوحة من 8 إلى 14 أكتوبر، لحساب المجموعة الأولى التي يشارك بها «الأبيض» إلى جانب عُمان وقطر، ويتأهل «المتصدر» إلى كأس العالم.

وكشفت مصادر عن أن الجهاز الفني للمنتخب، قام بزيارات عدة للأندية، للوقوف على التفاصيل الخاصة بتجهيز بعض العناصر المطلوب إشراكها في تشكيلة الفرق في المباريات، سواء في الدوري المحلي، أو المنافسات الآسيوية، ويعتبر كوزمين المباريات الأربع المقبلة للأندية بمثابة فرصة أخيرة للوصول بـ«فورمة» اللاعبين الدوليين إلى الجاهزية المطلوبة.

وسبق أن ألمح كوزمين في بعض تصريحاته على ضرورة تكاتف جميع أطراف الساحة الرياضية خلف المنتخب خلال أكتوبر المقبل، كما تحدث عن أهمية مشاركة اللاعبين الدوليين مع الأندية بصورة مكثّفة، خصوصاً خلال الفترة المقبلة، وكان يحيى الغساني وحارب عبدالله من أكثر اللاعبين، الذين يغيبون عن المشاركة المنتظمة مع الأندية، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى.

ولا يزال التنسيق مستمر بين جهاز المنتخب والأجهزة الفنية للأندية، بما فيه مصلحة «الأبيض»، وتوفير المتابعة الدقيقة لجميع اللاعبين، كما سبق وأن وضع كوزمين خطة متابعة دقيقة لكل لاعب دولي مرشح لدخول قائمة أكتوبر