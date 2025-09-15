الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

36 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «خليجية البادل»

36 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «خليجية البادل»
15 سبتمبر 2025 14:31

الدوحة (وام)

أخبار ذات صلة
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي

يشارك منتخب الإمارات للبادل في منافسات النسخة الرابعة من بطولة الخليج العربي للبادل، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة على ملاعب «بادل إن» في أسباير، خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات قطر، والسعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان.
وتضم بعثة الإمارات 36 لاعباً ولاعبة، حيث يشارك المنتخب في ثلاث فئات، هي الرجال والسيدات والناشئين، ويرأس البعثة عمر المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير المنتخبات.
وأكد سعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للبادل، أن المنتخب يخوض البطولة بطموح المنافسة على اللقب والحفاظ على إنجاز النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت، حيث توج منتخب الرجال بالبطولة، مشدداً على أهمية مواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد الخليجي.
وأشار إلى أن النسخة الحالية ستكون أكثر قوة في ظل استعدادات جميع المنتخبات الخليجية ورغبتها في المنافسة، إلى جانب التطور المتسارع الذي تشهده اللعبة على مستوى المنطقة، مؤكداً جاهزية منتخبات الإمارات لخوض هذه التحديات.
وكانت قرعة البطولة قد أُجريت أمس لجميع الفئات الثلاث، حيث تقام المنافسات بنظام الدوري، ويخوض كل منتخب خمس مباريات، على أن يتحدد الفائز في كل مواجهة بفوزه في مباراتين من أصل ثلاث أمام منافسه.

البادل تنس
الدوحة
السعودية
آخر الأخبار
من أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إجماع على دعم إجراءات قطر لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها
اليوم 01:36
أمير قطر متحدثاً خلال القمة العربية الإسلامية في الدوحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
دبلوماسيون ومحللون لـ«الاتحاد»: قمة الدوحة.. صوت موحد لرفض العدوان الإسرائيلي
اليوم 01:35
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
الأخبار العالمية
قطر: سنتخذ الإجراءات اللازمة كافة للرد على هجوم إسرائيل وفق القانون الدولي
اليوم 01:35
تصاعد أعمدة الدخان بعد تدمير غارات إسرائيلية لمبان سكنية في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«أونروا»: غزة تتحول لأرض قاحلة غير صالحة للسكن
اليوم 01:35
نازحون فلسطينيون يفرون من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية»: القطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة
اليوم 01:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©