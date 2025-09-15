«الإمارات لسباق الخيل» يجهز 5 مضامير للموسم الجديد

أبوظبي ( وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل عن جاهزية 5 مضامير في الدولة لانطلاق موسم السباقات (2025 - 2026)، والمقرر أن يبدأ في 25 أكتوبر المقبل من مضمار أبو ظبي للسباق.

وقال محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن سباقات الخيل في الإمارات باتت اليوم من أبرز وأقوى السباقات في المنطقة والعالم، بفضل الدعم والرعاية المستمرة من القيادة الرشيدة، متوقعاً موسماً ناجحاً ومميزاً يرسخ ريادة الدولة في هذا المجال.

وأشاد الشحي بالجهود الكبيرة التي يبذلها مديرو الأندية في مختلف المضامير، مؤكداً أن الموسم الماضي تميز بتنوع، أتاح للفرسان والخيول والملاك خوض تجارب استثنائية، ما أضفى زخماً لافتاً وجذب نخبة الخيول من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح أن هيئة الإمارات لسباق الخيل وجدت لخدمة "أهل الخيل"، وأبوابها مفتوحة للجميع، بهدف تقديم الدعم والخدمات اللازمة لقطاع الخيل، بما يسهم في نجاح الفعاليات وضمان استدامة تميزها.

كما أكد مدير عام الهيئة الحرص على استقبال جميع الاقتراحات والملاحظات، والسير نحو أفضل الممارسات العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما يعزز النزاهة والشفافية في السباقات، وصولاً إلى منظومة متكاملة ترسم مستقبل أكثر إشراقاً لسباقات الخيل في الدولة.

وأشار إلى أنه وبحكم منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، يركز على تبني إستراتيجيات جديدة للنهوض بسباقات الخيل في القارة الآسيوية، مع إعطاء أولوية للشباب، والانفتاح على المرحلة المقبلة، عبر الوصول إلى شريحة أوسع.

وكشف الشحي عن نجاح مبادرة تأسيس مجلس تنسيق سباقات الخيل في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي فتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنسيق بين دول الخليج، مع مشاريع طموحة مرتقبة في المرحلة المقبلة.