أومتيتي.. حان وقت الوداع

أومتيتي.. حان وقت الوداع
16 سبتمبر 2025 08:29

لندن (د ب أ)

أعلن صامويل أومتيتي، الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم ومدافع برشلونة الإسباني السابق، اعتزاله كرة القدم في عمر 31 عاماً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أومتيتي عانى من إصابة خطيرة في الركبة في السنوات الأخيرة، وهو من دون فريق منذ نهاية عقده مع ليل الفرنسي هذا الصيف.
وكان أومتيتي قد شارك في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 وسجل هدف الفوز في قبل النهائي على بلجيكا في سان بطرسبرج. وقضى المدافع الدولي الفرنسي ستة أعوام مع برشلونة الإسباني قبل الانضمام إلى ليون عام 2016، وذلك بعدما ساهم في فوز الفريق بالدوري الإسباني مرتين. وكتب أومتيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات، حان وقع الوداع". وأضاف: "لقد بذلت قصارى جهدي بكل شغف ولست نادماً على شيء، أود توجيه الشكر للأندية والمسؤولين واللاعبين والمدربين الذين عملت معهم طوال مسيرتي".

برشلونة
أومتيتي
كأس العالم
