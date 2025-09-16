«أبروتش» يستهدف «ميل ريف».. و«المقام» يُفضّل «الآرك»

عصام السيد (أبوظبي)

يستعد المهر الواعد «وايز أبروتش» لجودلفين، والمدرب من قبل تشارلي أبلبي للصدام مع الفائز «إنتو ذا سكاي» لجيم بويل في سباق ميل ريف ستيكس في نيوبري يوم السبت، مع تأكيد مشاركة كلٍ من «ووردز أوف تروث» ضمن 10 خيول مشاركة مؤكدة.

وقدم «وايز أبروتش» أداءً أكثر صلابة، قبل أن يخسر بفارق نصف طول فقط أمام «فينيشان صن» في سباق بري مورني الفرنسي، عندما شوهد آخر مرة، بعد أن حل ثانياً في سباق نورفولك ستيكس في رويال أسكوت خلف «تشارلز داروين».

ومن جهة أخرى، يخوض «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي حل ثالثاً في سباق بري فوي، السباق الرئيس لقوس النصر الفرنسي (الآرك)، والذي سيقام في باريس لونجشامب الشهر المقبل.

ويميل المدرب إد ووكر إلى منح «المقام» فرصة المشاركة في سباق جائزة قطر قوس النصر، نظراً للأداء الرائع الذي قدمه في سباق بري فوي، حيث حلّ ابن «لوب دي فيجا» في المركز الثالث خلف «بيزنتين دريم» المُدرّب في اليابان في سباق آرك التحضيري، لكن ووكر يعتقد أن هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأنه أفضل بكثير مما أظهره هناك.

وفي حين كانت محاولته الأولى على مسافة ميل ونصف الميل، وهي المسافة التي كان ووكر حريصاً على إشراك الجواد «المقام» البالغ من العمر أربع سنوات فيها، إلا أن الأرض كانت تجف باستمرار، وهو ما يجعل مُتابعي «المقام» على قناعة بأنه حصان مختلف على أرض طرية للغاية.

وبعد فوزه على «أومبودسمان» بفارق طولين تقريباً في مايو، إذا ما توفرت له الظروف المناسبة، فقد يُثبت جدارته كقوة لا يستهان بها.

وقال ووكر: «كان أداؤه أسرع من المتوقع في لونجشامب مع جفاف الأرض، أنا متأكد تماماً من أننا سنتجه إلى هناك (إلى الآرك)».

«لقد اصطدم بأرضية مسطحة، وأضمن لكم أنه عندما تصبح أكثر طراوة، سترون حصاناً أفضل بعشرة أرطال».