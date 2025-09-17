الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي يثأر من «ساوندرز» في الدوري الأميركي

ميسي يثأر من «ساوندرز» في الدوري الأميركي
17 سبتمبر 2025 11:13

لندن (د ب أ)
قاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي، للثأر من خسارته في نهائي بطولة كأس الدوري الأميركي لكرة القدم أمام سياتل ساوندرز. وأحرز ميسي هدفاً خلال فوز إنتر ميامي 3 / 1 على سياتل ساوندرز، صباح اليوم، في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين.
وتوج ساوندرز بلقب كأس الدوري عقب فوزه الكبير 3 / صفر على إنتر ميامي في المباراة النهائية للمسابقة، التي شهدت أيضاً مشاجرة عقب اللقاء أسفرت عن إيقاف الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، من بين ثلاثة لاعبين.
وتقدم إنتر ميامي، الذي غاب عنه سواريز، بسبب إيقافه ثلاث مباريات في الدوري الأميركي، بعد 12 دقيقة فقط عندما مرر ميسي الكرة إلى زميله الإسباني خوردي ألبا، الذي كان خالياً من الرقابة ليسجل الهدف الأول للفريق.
وكاد ميسي أن يضاعف النتيجة عندما ارتطمت تسديدة بقدمه اليسرى بالقائم، لكنه سجل الهدف الثاني لفريقه قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عندما حول تمريرة ألبا إلى الشباك بلمسة خفيفة.
وعزز إيان فراي تقدم إنتر ميامي، عندما سجل الهدف الثالث بضربة رأس من ركلة ركنية، قبل أن يقلص أوبيد فارجاس الفارق، بإحرازه هدف سياتل ساوندرز الوحيد في منتصف الشوط الثاني.
وكاد ميسي أن يسجل هدفاً آخر بعد دقائق، لكن ستيفان فراي، حارس مرمى سياتل ساوندررز تصدى لتسديدته.
وبهذا الفوز، ارتقى ميامي إلى المركز الخامس في ترتيب القسم الشرقي للدوري الأميركي، بفارق ثماني نقاط خلف فيلادلفيا (المتصدر)، لكن مع ثلاث مباريات إضافية للفرق التي تسبقه.

