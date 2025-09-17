ماكلروي يطارد «الدلة الخامسة» في دبي ديزرت كلاسيك للجولف



دبي (الاتحاد)

أكد روري ماكلروي، صاحب الإنجاز التاريخي هذا الموسم بإكمال سلسلة الفوز بالبطولات الكبرى الجراند سلام في رياضة الجولف، عودته إلى نادي الإمارات للجولف للمشاركة في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.

تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ 37، وتظل أقدم حدث احترافي للجولف في الشرق الأوسط، وبطولة رائدة في سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي، والريادة في الاستدامة، وتجارب المشجعين التي لا تُنسى.

اللاعب الفائز بخمس بطولات كبرى، آخرها البطولة الأميركية على ملعب أجوستا الوطني، والذي يتصدر حالياً التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، ويقود فريق أوروبا في مهمة الدفاع عن لقب كأس رايدر الأسبوع المقبل، يصل إلى دبي سعياً للفوز بـ «كأس الدلة» للمرة القياسية الخامسة في مسيرته، في البطولة التي تعتبر على نطاق واسع «البطولة الكبرى في الشرق الأوسط». وتَعِد نسخة 2026 بمجموعة واسعة من الإضافات الجديدة والمثيرة لتُمتع الجماهير من جميع الأعمار بيوم يبقى في الذاكرة، مما يعزز مكانة هذا الحدث كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية في الدولة.

ستمثل عودة ماكلروي إلى نادي الإمارات للجولف في عام 2026، ذكرى مرور 20 عاماً على ظهوره الأول في البطولة عندما كان لاعباً هاوياً في عام 2006. واصل مسيرته ليحصد لقبه الأول في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كان يبلغ من العمر 19 عاماً في عام 2009 - وهو أول فوز له في مسيرته الاحترافية - قبل أن يضيف المزيد من الانتصارات برفع «كأس الدلة» في أعوام 2015، و2023 و2024. وقاده الفوز في 2024 إلى الانفراد بالرقم القياسي لأكثر لاعب تتويجاً باللقب، وأكد ارتباط النجم العالمي الدائم بالبطولة وجماهيرها، وتواجده المستمر في دولة الإمارات.

وقال المصنف الثاني عالمياً: «لقد كان عاماً مميزاً للغاية بالنسبة لي، وأنا متحمس لما هو قادم، هيرو دبي ديزرت كلاسيك من بطولاتي المفضلة، وأتطلع بشوق للعودة إلى نادي الإمارات للجولف في يناير، أعتبر دبي موطني الثاني، فالدعم الجماهيري فيها دائماً رائع، وهي المكان الأمثل لبدء الموسم الجديد».

وقال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «عودة روري هي الانطلاقة المثالية لبطولتنا في 2026. لا نعتبر أبداً مشاركته أمراً مسلماً به، ذلك الترحيب به بعد موسم، ربما يكون الأفضل في مسيرته الحافلة بالإنجازات، يعزز مكانة هذه البطولة. مع طرح تذاكر نهاية الأسبوع بأسعار معقولة، وتعزيز التزامنا بالاستدامة، والتركيز بشكل أكبر على الصحة والتجارب العائلية والترفيه في قرية البطولة، فإننا نجعل من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ليس فقط إحدى أبرز بطولات جولة دي بي ورلد، وإنما أيضاً حدثاً بارزاً لا يمكن تفويته في أجندة دبي الرياضية والاجتماعية».