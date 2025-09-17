الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«حلم وطن»..اتحاد الكرة يُطلق حملة لدعم «الأبيض» في الملحق الآسيوي

17 سبتمبر 2025 16:26

 
دبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد كرة القدم حملة مجتمعية بعنوان «حلم وطن» لدعم منتخبنا الوطني في مشواره بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والذي تُقام منافساته بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل، حيث يُواجه منتخبنا شقيقه العُماني يوم 11 أكتوبر، وشقيقه القطري يوم 14 من ذات الشهر على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وتم الإعلان عن الحملة المجتمعية خلال اجتماع تنسيقي عُقد اليوم في مقر اتحاد الكرة، بحضور مسؤولي الاتحاد وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني، وعدد من أساطير الكرة الإماراتية، وممثلي الرعاة الرسميين والشركاء، ومديري القنوات الرياضية، ورؤساء الأقسام الرياضية في الصحف، والمحللين والنقاد الرياضيين، وصناع المحتوى.
وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة: «إن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، يحرص على توفير كل السبل التي تدعم المنتخب الوطني في هذه التصفيات الحاسمة، بما فيها الجانب المعنوي». 
وأكد أهمية التعاون مع الشركاء والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات، من أجل الوقوف مع «الأبيض» في مباريات الملحق، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يعمل على توحيد الجهود لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وأضاف: «نسعى لتوفير كل احتياجات الجماهير من أجل أن تؤدي دورها بشكل فعّال خلال مباريات الملحق التي تقام في الدوحة الشهر المقبل». 
وأشاد الأمين العام بتعاون الشركاء والرعاة والأندية والجمهور ووسائل الإعلام، مؤكداً أن جميع هذه المؤسسات وعناصرها يعملون من أجل هدف واحد، يكمن في تهيئة بيئة مناسبة للمنتخب الوطني في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
الأبيض
