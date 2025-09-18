نابولي يسعى لفك «العقدة الإنجليزية» أمام السيتي

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدأ نابولي الإيطالي مشواره في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بمواجهة العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، على ملعب «الاتحاد»، مساء اليوم، ويسعى الفريق الإيطالي إلى كسر عقدته في إنجلترا، إذ لم يفز قط خارج أرضه على أي فريق إنجليزي في 12 مباراة سابقة.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد 3 مباريات برصيد 9 نقاط، في المقابل، يدخل مان سيتي المباراة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ولكنه حقق فوزاً كبيراَ بداية الأسبوع في مباراة الديربي على مانشستر يونايتد.

كانت جميع المواجهات الأربع السابقة بين مان سيتي ونابولي في أوروبا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ولم يحقق السيتي أي فوز في موسم 2011-2012 (تعادل واحد، خسارة واحدة)، قبل أن يفوز، ذهاباً وإياباً في موسم 2017-2018، ولم يفز نابولي أبداً خارج أرضه أمام فريق إنجليزي في أي مسابقة أوروبية (لعب 12 مباراة؛ تعادل 3، وخسر 9).

وتتوقع شبكة «أوبتا» فوز مانشستر سيتي بنسبة 54.9%، فيما تصل نسبة فوز نابولي إلى 22.0%، في حين بلغت احتمالات التعادل 23.1%.

سبق لمدربي الفريقين بيب جواديولا وأنطونيو كونتي، أن واجها بعضهما في 7 مناسبات سابقة، ويتفوق المدرب الإيطالي حتى الآن، حيث فاز 4 مرات مقابل 3 للإسباني. فقط يورجن كلوب ولويس إنريكي واجها جوارديولا أكثر، مع فوزهما أكثر من خسارتهما.

وتشهد زيارة نابولي إلى ملعب «الاتحاد»، عودة كيفن دي بروين، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في مانشستر سيتي على الإطلاق، وكان دي بروين لاعباً في مان سيتي لمدة 10 سنوات قبل أن يغادر كلاعب حر للانضمام إلى نابولي خلال الصيف، وفاز بـ 16 كأساً مع الفريق، إضافة إلى العديد من الجوائز الشخصية، وسجل 108 أهداف و170 تمريرة حاسمة في 422 مباراة.