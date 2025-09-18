الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميسي مستمر مع إنتر ميامي حتى «المونديال»

ميسي مستمر مع إنتر ميامي حتى «المونديال»
18 سبتمبر 2025 11:43

ميامي (أ ف ب)

توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفريقه إنتر ميامي الأميركي إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ما قد يمكنه من إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم، بحسب ما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات.
وسيضمن التجديد أن يواصل ابن الثامنة والثلاثين مسيرته مع إنتر ميامي، خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا الشمالية.
وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي، ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته هذه المصادر.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025، ولعب دوراً كبيراً في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه، وحصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي، وأحرز درع المشجعين.
في 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفاً و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأميركي وكأس الرابطتين.
وكان أحد مالكي النادي خورخي ماس قال في وقت سابق إن إنتر ميامي سيقوم بكل ما في وسعه لضمان تجديد عقد ميسي والاعتزال في جنوب فلوريدا.
ويُعدّ ميسي من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم، وحقق إنجازات رائعة، خصوصاً مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومنتخب بلاده.
إلى كراته الذهبية الثماني، نال لقب الدوري الإسباني عشر مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، ولقب الدوري الفرنسي مرتين، فيما توج مع بلاده بكأس العالم 2022 في قطر، حيث حمل شارة القائد وكوبا أميركا 2021 و2024.

