ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» تنظم ورشة عمل للرعاة والشركاء



أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت اللجنة العليا لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، ملتقى الشركاء والرعاة في مركز أدنوك للطاقة بأبوظبي، حيث تمت مناقشة أبرز المحطات القادمة والتحديثات دعماً لهذه النسخة المتميزة من الألعاب، والتي تُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وتم عقد الملتقى بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وطلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة ممثلي الشركاء والرعاة، وكبار المسؤولين.

شهد الحدث عروضاً تقديمية حول رؤية أبوظبي للرياضة، مع تسليط الضوء على الأهداف الطموحة لاستضافة ألعاب الماسترز 2026، وأثرها طويل المدى على المجتمع، كما تم إطلاق مجموعة من المواد المرئية ليستخدمها الشركاء والرعاة في الترويج للألعاب داخل مؤسساتهم، بالإضافة إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية والنشطة بما يتماشى مع مبادراتهم وثقافاتهم المؤسسية.

وفي هذا الصدد، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نحن سعداء باستضافة شركاء النجاح في ملتقى الشركاء والرعاة، في خطوة تعكس التزامنا المشترك بتمكين المجتمعات وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية، وبناء نموذج متكامل يجمع بين الرياضة والمجتمع والاقتصاد. وسنعمل مع شركائنا على تنظيم نسخة من الألعاب تمنح الرياضيين والشباب فرصاً للتعلم والتطور والمشاركة في فعاليات عالمية، ما يرسّخ قيم التعاون والطموح والتميز الرياضي والاجتماعي على مستوى المنطقة والعالم».

وتفتح ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 أبوابها لجميع الأفراد فوق سن 30 عاماً، دون أي قيود على مستوى الخبرة أو الاحتراف الرياضي.