«كلايم جزيرة ياس» يستضيف أول بطولة وطنية للتسلق الداخلي



أبوظبي (الاتحاد)

يستعد كلايم جزيرة ياس، أبوظبي، لاستضافة الجولة الافتتاحية من مسابقة التسلق الداخلي «تحدي ذا ساميت للتسلق التي ستجمع نخبة المتسلقين وعشاق هذه الرياضة من مختلف أنحاء أبوظبي في أجواء حماسية نابضة بالحياة. ويُعد كلايم أبوظبي المرفق الرياضي والترفيهي البارز الذي يحتضن أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، ما يعزز مكانته كوجهة رائدة ويمهد لانطلاقة البطولة الوطنية الأوسع المقررة في نوفمبر المقبل.

وباعتبارها المسابقة الأولى من نوعها في دولة الإمارات ستختبر فعالية التسلق باستخدام الحبال العلوية (توب روب) قدرات المشاركين عبر 30 مساراً تقنياً خلال جولات التصفيات على جدار التسلق للمستوى المتقدّم في كلايم أبوظبي، الذي يبلغ ارتفاعه 22 متراً.

وسيتأهل أفضل خمسة متسلقين من الرجال وخمس متسلقات من النساء إلى المرحلة النهائية، حيث سيواجهون مسارين جديدين تم تصميمهما خصيصاً على جدار «ذا ساميت» الشهير بارتفاع 20 متراً، ليكون هذا التحدي الأخير في القوة والمهارة هو اللحظة التي يتوج فيها أبطال اليوم.

وتشكل مسابقة التسلق محطة بارزة تعكس تزايد الاهتمام برياضة التسلق الداخلي في أبوظبي وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية. وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركين مع توفر عدد محدود من المقاعد، فيما تتيح الفعالية للجمهور فرصة متابعة المنافسات وتشجيع المتسلقين عن قرب وهم يتنافسون على اللقب.