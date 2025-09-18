بنفيكا وفنربخشة.. «عالم لا يعترف بالمنطق»!



سلطان آل علي (دبي)

كرة القدم لا تكف عن إنتاج مشاهد غير متوقعة، وأحداث الأيام الأخيرة بين فناربخشة وبنفيكا خير مثال على ذلك، ففي غضون أقل من ثلاثة أسابيع، شهدنا سلسلة أحداث متشابكة يصعب تصديقها لولا أنها موثقة بالوقائع.

ففي 27 أغسطس، أقصى بنفيكا نظيره فناربخشة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وحسم اللقاء بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب التركي كريم أكتوركوغلو، ليمنح فريقه البرتغالي بطاقة العبور بمجموع المباراتين (1-0). تلك الخسارة جاءت كصفعة قوية لجماهير النادي التركي، التي كانت تطمح للعودة إلى الساحة الأوروبية الكبرى مع المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

بعد يومين فقط من إقصاء فناربخشة، أعلن بنفيكا انتقال كريم أكتوركوغلو نفسه إلى النادي التركي في صفقة أثارت استغراب المتابعين. اللاعب الذي قضى على أحلام الفريق في أوروبا تحول فجأة إلى أحد عناصره الجديدة، لتتضاعف علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الصفقة وتوقيتها.

وفي اليوم ذاته، 29 أغسطس، جاء القرار الأكثر قسوة على جماهير فناربخشة بإقالة المدرب جوزيه مورينيو، القرار بدا طبيعياً من حيث ارتباطه بالإقصاء الأوروبي، لكنه اكتسب طابعاً درامياً عندما ارتبط بالأحداث التالية، مورينيو، الذي جاء إلى إسطنبول ليمنح الفريق شخصية أوروبية، خرج بخيبة جديدة تُضاف إلى سلسلة إقالاته السابقة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما.

في 18 سبتمبر، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تلك الإقالة، أعلن بنفيكا تعيين جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد موسمين. هكذا، تحولت القصة إلى حلقة جديدة من «جنون كرة القدم»: مدرب أقصي فريقه على يد بنفيكا، ثم أُقيل بسبب ذلك، ليجلس بعدها مباشرة على مقاعد بدلاء الفريق البرتغالي ذاته.

هذه الأحداث المتسارعة أظهرت الوجه غير المتوقع لكرة القدم الحديثة؛ حيث يمكن لهدف واحد أن يغير مصائر أندية ومدربين ولاعبين في أيام معدودة. انتقال أكتوركوغلو من قاتل لأحلام فناربخشة إلى لاعب يرتدي قميصه، وإقالة مورينيو ثم عودته إلى البرتغال لتدريب من أقصى فريقه، كلها حلقات تعكس عبثية وجنون سوق الانتقالات وقرارات الأندية في عالم لا يعترف بالمنطق سوى للحظة عابرة.