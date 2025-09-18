الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بنفيكا وفنربخشة.. «عالم لا يعترف بالمنطق»!

بنفيكا وفنربخشة.. «عالم لا يعترف بالمنطق»!
18 سبتمبر 2025 19:24

 
سلطان آل علي (دبي)
كرة القدم لا تكف عن إنتاج مشاهد غير متوقعة، وأحداث الأيام الأخيرة بين فناربخشة وبنفيكا خير مثال على ذلك، ففي غضون أقل من ثلاثة أسابيع، شهدنا سلسلة أحداث متشابكة يصعب تصديقها لولا أنها موثقة بالوقائع.
ففي 27 أغسطس، أقصى بنفيكا نظيره فناربخشة من التصفيات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وحسم اللقاء بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب التركي كريم أكتوركوغلو، ليمنح فريقه البرتغالي بطاقة العبور بمجموع المباراتين (1-0). تلك الخسارة جاءت كصفعة قوية لجماهير النادي التركي، التي كانت تطمح للعودة إلى الساحة الأوروبية الكبرى مع المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.
بعد يومين فقط من إقصاء فناربخشة، أعلن بنفيكا انتقال كريم أكتوركوغلو نفسه إلى النادي التركي في صفقة أثارت استغراب المتابعين. اللاعب الذي قضى على أحلام الفريق في أوروبا تحول فجأة إلى أحد عناصره الجديدة، لتتضاعف علامات الاستفهام حول خلفيات هذه الصفقة وتوقيتها.
وفي اليوم ذاته، 29 أغسطس، جاء القرار الأكثر قسوة على جماهير فناربخشة بإقالة المدرب جوزيه مورينيو، القرار بدا طبيعياً من حيث ارتباطه بالإقصاء الأوروبي، لكنه اكتسب طابعاً درامياً عندما ارتبط بالأحداث التالية، مورينيو، الذي جاء إلى إسطنبول ليمنح الفريق شخصية أوروبية، خرج بخيبة جديدة تُضاف إلى سلسلة إقالاته السابقة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما.
في 18 سبتمبر، أي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على تلك الإقالة، أعلن بنفيكا تعيين جوزيه مورينيو مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد موسمين. هكذا، تحولت القصة إلى حلقة جديدة من «جنون كرة القدم»: مدرب أقصي فريقه على يد بنفيكا، ثم أُقيل بسبب ذلك، ليجلس بعدها مباشرة على مقاعد بدلاء الفريق البرتغالي ذاته.
هذه الأحداث المتسارعة أظهرت الوجه غير المتوقع لكرة القدم الحديثة؛ حيث يمكن لهدف واحد أن يغير مصائر أندية ومدربين ولاعبين في أيام معدودة. انتقال أكتوركوغلو من قاتل لأحلام فناربخشة إلى لاعب يرتدي قميصه، وإقالة مورينيو ثم عودته إلى البرتغال لتدريب من أقصى فريقه، كلها حلقات تعكس عبثية وجنون سوق الانتقالات وقرارات الأندية في عالم لا يعترف بالمنطق سوى للحظة عابرة.

أخبار ذات صلة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
100 مباراة بقميص «البلوز».. بالمر يتفوق على أساطير تشيلسي
مورينيو
فناربخشة
بنفيكا
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
الرياضة
كومباني: نوير لا يتعرض لأي ضغط مع البايرن!
اليوم 15:31
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©