الفردان: زيادة عدد الأندية والاهتمام بالمراحل السنية التحدي الأكبر

علي معالي (أبوظبي)



اكد عبد اللطيف الفردان أن المرحلة المقبلة في مسيرة اتحاد كرة السلة سوف تشهد تحقيق العديد من الأهداف، وسط تحديات كبيرة بهدف إحداث نقلة نوعية للعبة على كافة المستويات، سواء الأندية أو المنتخبات، وذلك بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» قال عبد اللطيف الفردان: «من أهم أهداف المجلس الجديد الذي تستمر دورته حتى 2028، زيادة عدد الأندية الممارسة للعبة بشكل عام، مع مزيد من الاهتمام بالمراحل السنية، كونهم الأساس الذي سنعتمد عليه في الفترات المقبلة، وهو تحد كبير للمجلس الجديد، ومن دون شك عودة النشاط للبراعم والأشبال في نادي بني ياس مؤشر إيجابي للغاية، وهي خطوة مهمة للغاية لكي يعود النشاط بكامل طاقته في السنوات المقبلة».





وقال الفردان: «في الجمعية العمومية الأخيرة تم اعتماد ناديين للسيدات في إمارة الشارقة، وهما الذيد وخورفكان، واليوم لدينا 4 أندية نسائية ونبحث عن المزيد منها في دبي وكافة إمارات الدولة، ونبحث كذلك العمل المكثف خلال هذه الدورة على العمل بمنتهى القوة مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة من أجل إحداث نقلة نوعية في مجال اللعبة من خلال الأنشطة الخاصة بالأكاديميات في أبوظبي ودبي والشارقة، وتسجيلها في الاتحاد والمشاركة في المسابقات المحلية».

وأضاف: «هدفنا بشكل عام مصلحة اللعبة وزيادة عدد المنافسين والممارسين، وهناك توجه مجتمعي مهم بدأنا فيه بالفعل بجعل 2025 عام المجتمع بحسب توجهات القيادة الرشيدة، وتم ذلك من خلال العمل مع أحداث المدارس الفلبينية في دبي وهي خطوة أولى للاتحاد في هذا النشاط المجتمعي التفاعلي».

نوه الفردان إلى ضرورة الاهتمام بالجانب التحكيمي وقال: «لدينا اثنان من الحكام الدوليين، تم تجديد الشارقة الجدولية لهما وهما حمزة عباس وعلي البناي، إضافة إلى التجديد للمراقب الدولي حسين البلوشي».

وقال: «دعمنا كبير للأندية المشاركة في البطولات الخارجية، حيث يستعد النصر لاستضافة البطولة العربية للأندية، كما يستعد كل من شباب الأهلي والشارقة للمشاركة في دوري سوبر غرب آسيا (وصل)، والتي توج شباب الأهلي بلقبها الأخير».

وأضاف: «اتحاد السلة الوحيد في الألعاب الجماعية بالدولة الذي يقوم بعقد المؤتمر الفني والذي يترأسه د. منير بن الحبيب، وهو محاضر دولي معتمد، ومراقب دولي في نفس الوقت، وهو كفاءة عالية في هذا المجال، وهو المدير الفني للاتحاد، والمؤتمر الفني يكون للمراحل السنية، إضافة إلى الرجال، وخلالهما يتم مناقشة الكثير من الأمور الفنية التي تهتم بكل تفاصيل اللعبة، وبناء على ما يتم الاتفاق عليه في هذين المؤتمرين الفنيين، يتم اعتماد المسابقات الخاصة بالموسم».

وتابع عبد اللطيف الفردان: «لجنة الحكام الجديدة برئاسة محمد آل علي الحمادي يقع عليها دور كبير ومهم في تطوير الحكام وزيادة عددهم في نفس الوقت، وثقتنا كبيرة في اللجنة التي تضم مجموعة من الحكام الدوليين السابقين والمراقبين الدوليين أيضاً، وهم يعقوب غابش وداوود التميمي وحسين البلوشي محمود رشاد بتطوير هذه المنظومة التي تعتبر واحدة من أسباب نجاح وتطوير اللعبة».

وعن وجود 3 لاعبين أجانب في أنديتنا على أن يشارك اثنان في الملعب قال الفردان: «مناسب جداً، واليوم بطولة وصل تتطلب وجود 3 لاعبين في أرض الملعب، وبالتالي لا يمكن أن نحرم ناديين من هذه الميزة لمشاركتهما في بطولة آسيا، وبدون شك اللاعب الأجنبي إضافة كبيرة لكل أنديتنا وساهم في التطوير».

وعن دولية دبي قال: «لها تاريخ طويل، ولابد من توجيه الشكر إلى اللواء«م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد السابق، رئيس الاتحاد العربي حالياً، على ما بذله في تاريخه الطويل مع دولية دبي التي أسهمت في تطور السلة بالمنطقة على مدار سنوات طويلة، ونتمنى أن تستمر بنفس القوة التي انطلقت بها حتى الآن».