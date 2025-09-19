السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

⁨«الأولمبياد الخاص» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية⁩

⁨«الأولمبياد الخاص» يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية⁩
19 سبتمبر 2025 14:00


أبوظبي (الاتحاد)
وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجامعة الخليج الطبية مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الصحة والتدريب، بما يواكب رؤية دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في جميع مناحي الحياة. قام بتوقيع المذكرة تالا الرمحي، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، فيما مثل جامعة الخليج الطبية البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال رئيس الجامعة.
تشمل المذكرة، الممتدة لعامين مع القابلية للتجديد، التعاون في محاور عدة من أبرزها: إعداد برامج تدريبية مشتركة، والمشاركة في برنامج «الكشف الصحي» التابع للأولمبياد الخاص، الذي يقدم فحوصاً مجانية للاعبين وتثقيفاً طبياً لهم.
تهدف الشراكة لرفع وعي طلاب الجامعة بمتطلبات ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، ورفع قدراتهم الخاصة باستقبال وعلاج أصحاب الهمم. ويقدم الأولمبياد الخاص تدريباً على الرعاية الصحية الدامجة يمكن أن يستفيد منه طلاب الجامعة. كما سيتم في إطار التعاون بين الجانبين العمل على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والوقائية للاعبين، وتعزيز بيئة أكاديمية تُطوّر حلولاً صحية مبتكرة لهم.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات وإتاحة الفرص التطوعية والعملية لطلاب الجامعة في برامج الأولمبياد الخاص. ووفقًا لبنود المذكرة سيتم إدراج جامعة الخليج الطبية ومراكزها الصحية في شبكة مقدمي الرعاية الصحية الموحدة التابعة للأولمبياد الخاص الإماراتي.
وحول مذكرة التفاهم قالت تالا الرمحي، نائب رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص: «تستند هذه الشراكة إلى المسيرة الطويلة لدولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم، وتعكس التزاماً وطنياً بالدمج. ومن خلال إعداد كوادر صحية مستقبلية تقدم رعاية صحية دامجة وعالمية المستوى، سنساعد على ضمان ازدهار المزيد من أفراد مجتمعنا ومشاركتهم الكاملة في الرياضة والتعليم ومختلف مجالات المجتمع».
تسلط الاتفاقية الضوء على الدور المحوري للأوساط الأكاديمية في خدمة المجتمع، وتضمن إدراج مفاهيم وقاعد الصحة الدامجة في كل من النظامين التعليمي والصحي في دولة الإمارات.
من جانبه، أكد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، القائم بأعمال مدير جامعة الخليج الطبية، على أهمية الدور الأكاديمي في خدمة المجتمع، قائلاً: «نعتز بهذه الشراكة التي تعكس التزام جامعة الخليج الطبية بالدمج الصحي والمجتمعي، وتفتح لطلابنا وكوادرنا الأكاديمية فرصًا عملية للمشاركة في مبادرات ميدانية مؤثرة. ومن خلال هذه المذكرة، سنعمل على إدراج مفاهيم الصحة الدامجة في مناهجنا الدراسية، وتوفير تدريب متخصص في التعامل مع أصحاب الهمم، إلى جانب المشاركة في الفحوص الوقائية المجانية وبرامج التوعية. كما سيسهم تعاونا مع الأولمبياد الخاص في تعزيز الصحة الدامجة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات. يستحق أصحاب الهمم خدمات صحية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وواجبنا أن نهيئ الكوادر الطبية القادرة على تلبية هذه الاحتياجات».
ويرسخ الطرفان بهذا التعاون شراكة فاعلة تسعى إلى دمج الجهود المجتمعية مع الخبرة الأكاديمية، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها الدولة، والهادفة إلى ضمان مشاركتهم الكاملة والفرص المتكافئة لهم في مجتمع دامج. كما ترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تعزيز جودة الحياة من خلال الصحة والتعليم والرياضة.

أخبار ذات صلة
اختتام مسابقة أصحاب الهمم في بطولة العالم للمواي تاي للشباب
20 لاعباً يمثلون الأولمبياد الخاص الإماراتي في مونديال شباب المواي تاي
الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
جامعة الخليج الطبية
تالا الرمحي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©