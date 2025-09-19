100 مباراة بقميص «البلوز».. بالمر يتفوق على أساطير تشيلسي

معتز الشامي (أبوظبي)

دفع تشيلسي قبل عامين مبلغاً كبيراً، بلغ 47 مليون يورو، لضم كول بالمر من مانشستر سيتي في صيف 2023، والذي لم يكن قد لعب سوى 492 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بعد عامين، يعد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، واحداً من أعظم الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو.

وظهر بالمر للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، على ملعب أليانز أرينا، ورغم أن المباراة انتهت بهزيمة البلوز 3-1 أمام بايرن ميونيخ، إلا أن المباراة كانت بمثابة علامة فارقة مميزة للمهاجم، كان النجم الإنجليزي أفضل لاعب في فريقه، وسجل هدفاً رائعاً من هجمة مرتدة، في المباراة رقم 100 له بقميص تشيلسي.

ويمتلك بالمر سجلاً مميزاً مع تشيلسي، حيث سجل 45 هدفاً، وقدّم 29 تمريرة حاسمة مع «البلوز»، حيث يتفوق عليه لاعبين فقط من «البريميرليج» في المساهمات التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) في جميع المسابقات، منذ ظهوره للمرة الأولى مع تشيلسي في 2 سبتمبر 2023، حيث ساهم جناح ليفربول محمد صلاح في 98 هدفاً، ومهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند في 86 هدفاً، أكثر منه (74 هدفاً)، ويتفوق بالمر على نجوم آخرين في البريميرليج مثل، أولي واتكينز (67)، وبرونو فرنانديز (65)، وبوكايو ساكا (61)، وفيل فودين (59)، وألكسندر إيزاك (58)، لم يتوقع أحد أن يحدث بالمر تأثيراً كهذا خلال أول موسمين له مع تشيلسي، وبمقارنة سجله بعد 100 مباراة بالعديد من عظماء تشيلسي الذين سبقوه، فإنه يتقدم على نخبة من أساطير النادي.

وبعد أول 100 مباراة، ماذا يقول التاريخ عن مسيرة بالمر ضد أساطير تشيلسي، حيث يتفوق لاعب واحد فقط في تاريخ النادي اللندني على بالمر في المساهمات التهديفية في أول 100 مباراة مع تشيلسي، وهو جيمي فلويد هاسلبانك ب 77 مساهمة، حيث سجل الهولندي 57 هدفاً، وقدّم 20 تمريرة حاسمة، في حين، يتفوق بالمر على أساطير النادي أمثال، جيمي جريفز (73)، وديدييه دروجبا (70)، وإيدن هازارد (58)، وعند مقارنة سجله بسجل فرانك لامبارد، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب وسط مهاجم في تاريخ تشيلسي، نجد أن بالمر في مستوى آخر.

ويعرف لامبارد بالهداف التاريخي لتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً، لكنه في أول 100 مباراة له مع النادي في جميع المسابقات، لم يسجل سوى 15 هدفا ويعد هذا الرقم أقل ب3 مرات من 45 هدفاً لبالمر، كما لم يتمكن أسطورة «البلوز» من تقديم سوى 8 تمريرات حاسمة في أول 100 مباراة، أي أقل بـ3 مرات من 29 تمريرة حاسمة لبالمر.