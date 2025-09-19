السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلوت يبحث عن «ليفربول الأكثر هدوءاً» أمام ايفرتون

سلوت يبحث عن «ليفربول الأكثر هدوءاً» أمام ايفرتون
19 سبتمبر 2025 18:47


لندن (د ب أ)
أعرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لليفربول عن أمله في رؤية فريقه أكثر هدوءاً في المباريات، لكنه أثنى في الوقت نفسه على عقلية لاعبيه في إيجاد طريقة الفوز.

وفاز ليفربول 3 / 2 على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وهو الفوز الثالث في 5 مباريات الذي يأتي بعد فقدان التقدم في النتيجة بهدفين نظيفين، قبل الفوز بهدف متأخر.
وقال سلوت قبل لقاء ديربي ميرسيسايد الذي يحمل رقم 247 ضد إيفرتون السبت: «لقد لعبنا 45 مباريات فقط، لذا من الصعب توقع أي شيء على المدى البعيد».

وأضاف: «لقد فرطنا في تقدمنا بهدفين نظيفين 3 مرات، والأمر مختلف تماماً عن كيفية إهدارنا للأهداف، بونموث اعتمد على الهجمات المرتدة، ولا أعتقد أن أتلتيكو سجل هدفاً من هجمة مرتدة».
وتابع: «ليس مثالياً أن نتقدم 2 / صفر ونتراجع في النتيجة، لذا علينا أن نتحسن، لكن الأمر الإيجابي هو أننا إذا شعرنا بالرغبة في التسجيل مجدداً، فيمكننا تسجيل هدف».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «هذا بالتأكيد أمر نتحدث عنه، التقدم 2 / صفر، لأنه قد تنفد طاقتك في نهاية الموسم، إذا كان عليك في كل مباراة بذل أقصى جهد ذهنياً وبدنياً من أجل الفوز».
وتابع: «الأمر ليس جيداً الاستمرار في ذلك، ولكن إذا كنا نحتاج لقلب النتيجة في كل مرة، فآمل أن تكون لدينا القدرة على ذلك». ونفى مدرب ليفربول أن يكون ما يحدث هو تراجع للاعبين بعد التقدم 2 / صفر، مؤكداً أن رغبتهم في تسجيل المزيد تتسبب في ذلك.
وعلق ضاحكاً: «لقد واجهنا انتقادات عندما كنا متقدمين 2 / صفر ضد بورنموث، ولازلنا نلعب بـ 12 لاعباً في منطقة جزائهم».

أرني سلوت
ليفربول
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
