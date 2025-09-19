السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اتحاد التنس يبحث الخطط المستقبلية مع الأكاديميات

اتحاد التنس يبحث الخطط المستقبلية مع الأكاديميات
19 سبتمبر 2025 19:20


دبي (الاتحاد)
عقد اتحاد التنس اجتماعاً مع ممثلي أندية التنس والأكاديميات في الدولة، وأقيم في قاعة اللجنة الأولمبية في دبي بحضور ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، وعلياء بوجسيم عضو مجلس الإدارة، وتم خلاله بحث النتائج المتحققة، خلال الموسم الرياضي الماضي، وبحث خطة 2026، واعتماد زيادة عدد البطولات الدولية.
وسلط الاجتماع الضوء على المكاسب الإيجابية لتنس الإمارات، والتي تعد الأكاديميات الشريك الأساسي لنشر ثقافة ممارسة التنس في الإمارات، وحضر في الاجتماع مدرب المنتخب الوطني الصربي ملادان ميلينوفيتش، واللاعب الدولي عمر بهزوزيان، ونخبة من الإداريين والحكام.
وتم، خلال الاجتماع، بحث خطة مسابقات وفعاليات الموسم الرياضي المقبل، والمبادرات المقبلة وخططه الرامية لتحقيق المزيد من المكاسب الهادفة، وشارك فيه ممثلو أبرز 15 نادياً وأكاديمية للتنس منظوية تحت مظلة اتحاد الإمارات للتنس، وتطرق الاجتماع إلى استعانة الاتحاد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي لتعزيز نجاح الموقع الإلكتروني الخاص باتحاد التنس، وأهمية ذلك في تطوير المردودين الفني والإداري لتنس الإمارات.
وثمن المرزوقي الرعاية المميزة والدعم المستدام للشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، ما ساهم بتطور بارز لتنس الإمارات، ومشيداً بالجهود التي تبذلها أندية وأكاديميات التنس في الدولة، ومثمناً العمل المستمر لدعم خطط اتحاد التنس بتطوير ممارسة رياضة التنس في الدولة ونشر ثقافتها، مؤكداً أن ذلك ساهم باستكشاف اللاعبين الموهوبين، وزجهم في البطولات.
وكشف المرزوقي عن أنه سيتم رفع عدد البطولات الدولية والمحلية التي تم تنظيمها في العام الحالي، وسيصبح عدد البطولات الدولية التي ينظمها 22 بطولة دولية لمختلف الأعمار في رقم قياسي غير مسبوق، معرباً عن سعادته بانضمام بطولة أبوظبي الدولية للشباب إلى البطولات التي تنظم في دبي والفجيرة، وكذلك بطولة المنتخبات والتي سيتم تنظيمها في الفجيرة.
بدورها أشادت علياء بوجسيم بالجهود التي تبذلها الأكاديميات، وأكدت أن تنس الإمارات شهد تطوراً كبير اً بالرغم من التحديات، خصوصاً في جانب استكشاف وتطوير المواهب المواطنة من كلا الجنسين، وثمنت جهود الأكاديميات بتطوير المدربين لكي يواكبوا النقلة النوعية التي تعيشها تنس الإمارات، وأشارت إلى أن دور العائلة بدعم النجاحات المتحققة محوري، ويستحق التقدير والثناء، وكشفت عن أن الموسم المقبل سيشهد إضافات فنية عالية.

