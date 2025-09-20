الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مقتل لاعب إكوادوري «ثالث» في سبتمبر!

مقتل لاعب إكوادوري «ثالث» في سبتمبر!
20 سبتمبر 2025 13:33

كيتو (أ ف ب)

قُتل لاعب كرة القدم الإكوادوري جوناثان جونزاليس، في ثالث جريمة تصيب رياضياً في البلد الأميركي الجنوبي منذ مطلع سبتمبر الجاري، بحسب الشرطة.
وقالت السلطات إن ابن الحادية والثلاثين، المكّنى «سبيدي» جونزاليس، تعرّض «لإصابات ناجمة عن طلقات نارية» في هجوم داخل منزله في مدينة إسميرالدا الساحلية، التي تحد كولومبيا وتنتشر فيها عصابات متنافسة على الاتجار بالمخدرات.
ولم تحدد الشرطة دوافع الجريمة.
وكان لاعب فريق 22 يوليو من الدرجة الثانية، قد حمل سابقاً ألوان عدة أندية، بينها أولمبيا الباراجوياني وليون المكسيكي.
وقدم الاتحاد الإكوادوري والسلطات المحلية تعازيهم لعائلة الجناح الدولي السابق.
وتوفي شخص ثانٍ، لم تحدّد هويته، أثناء نقله إلى المستشفى.
وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وأصبحت نقطة الانطلاق لسبعين المئة من إمدادات المخدرات إلى العالم.
ومع ازدياد عدد العصابات، ارتفع معدل الجريمة من 6 لكل مئة ألف نسمة عام 2018 إلى رقم قياسي بلغ 47 في 2023، قبل انخفاضه إلى 38 العام الماضي.
وكان مايكول فالنسيا ولياندرو يبيس، لاعبا فريق إكسابرومو من الدرجة الثانية، توفيا نتيجة حادث إطلاق نار في مدينة مانتا الساحلية (جنوب-غرب) في 10 سبتمبر.
وقال النادي إن اللاعبين توفيا نتيجة هجوم موجّه ضد هدف آخر.

الإكوادور
أميركا الجنوبية
