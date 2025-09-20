«العين ماسترز» تبدأ العد التنازلي لاستقبال نجوم العالم للريشة

العين (الاتحاد)

بدأ منظمو بطولة العين ماسترز 2025، العد التنازلي مع تبقّي عشرة أيام فقط، تتهيأ فيها «دار الزين» لاستقبال كوكبة من أبرز نجوم الريشة الطائرة في العالم، حيث يتنافسون من قاعة خليفة بن زايد في نادي العين في واحدة من أبرز محطات الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، والمصنّفة ضمن فئة «سوبر 100»، حيث يشارك هذا العام أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 38 دولة، من بينهم خمسة منتخبات عربية تتقدّمها الإمارات بصفتها الدولة المضيفة.

وتبدأ التصفيات يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر، على أن تنطلق المنافسات الرئيسية في الثاني من أكتوبر، وتُختتم البطولة بإقامة الدورين نصف النهائي والنهائي في 4 و5 أكتوبر.

وأكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، أن استضافة العين ماسترز ضمن الأجندة العالمية، تُمثل لحظة فخر كبيرة، ليس فقط لرياضة الريشة في الإمارات، بل للرياضة الإماراتية عموماً، مشيرة إلى أن مشاركة ما يقارب 300 لاعب من 38 دولة يعكس ثقة العالم بقدرة الدولة على تقديم بطولة على أعلى مستوى. وأضافت أن البطولة ستكون مصدر إلهام للشباب الإماراتي، وستُعزز من انتشار اللعبة وتغرس قيم العمل الجاد والطموح والروح الرياضية، مؤكدة أن تنظيم مثل هذا الحدث هو بناء لإرث طويل الأمد لرياضة الريشة في الإمارات والمنطقة.

وعلى صعيد المنافسات، تترقب الجماهير مواجهة قوية في فئة الفردي للرجال يقودها النجم الهندي كيدامبي سريكانث المصنف الأول عالمياً سابقاً وصاحب الإنجازات الذهبية مع منتخب بلاده في كأس توماس 2022 وألعاب الكومنولث 2018، إلى جانب المواهب الصاعدة مثل الماليزي جاستن هوه والإندونيسي برهديسكا باجاس شوجيوو.

أما فردي السيدات، فسيشهد بروز أسماء واعدة، أبرزها الأوكرانية بولينا بوهروفا صاحبة برونزية أميركا المفتوحة، والهندية أنمول خارب من وصيفات بطولة آسيا 2024، بالإضافة إلى الإندونيسية موتيارا أيو بوسبيتاساري المتوجة مؤخراً بلقب لوكسمبورغ المفتوحة 2025. وفي منافسات زوجي السيدات، يبرز الثنائي التايلاندي لاكسيكا كانلاها وفاطيماس موينونج، المتوج بفضية تايلاند ماسترز 2025 وبرونزية بطولة آسيا في دبي 2023، إلى جانب الثنائي الأوكراني بوهروفا وكانتمير، اللتين أحرزتا ست ميداليات في جولات التحدي العام الماضي. بينما تتجه الأنظار في زوجي الرجال إلى ثنائي تايبيه الصينية هوانغ جوي-هسوان وهي تشي-وي بعد تألقهما بفضية أميركا المفتوحة وبرونزية كندا المفتوحة.

أما في الزوجي المختلط، فيأتي الثنائي الدنماركي ماتياس كريستيانسن وألكسندرا بويه ليخطفا الأضواء بعد عودتهما القوية بفوز مثير على المصنفين الأوائل عالمياً في بطولة العالم وتتويجهما بلقب ماكاو المفتوحة وذهبية أوروبا للفرق المختلطة 2025.