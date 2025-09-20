برشلونة يبحث عن بديل ليفاندوفسكي!

علي معالي (أبوظبي)

يكثف نادي برشلونة الإسباني بحثه عن مهاجم جديد ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي، المتوقع رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لتقارير صحيفة، فقد حدد نادي برشلونة المهاجم الذي يرغب في خلافته للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث يتطلع الفريق الكتالوني إلى ضم هاري كين، الذي يتألق حالياً مع بايرن ميونيخ الألماني، ويعتبره برشلونة الخليفة الأمثل للاعبه الحالي.

يُذكر أن هاري كين انضم إلى العملاق الألماني في 2023، مقابل 95 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين، شارك اللاعب الإنجليزي في 102 مباراة وسجل 95 هدفاً مع النادي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2027، ويُقدر موقع «ترانسفير ماركت» قيمة المهاجم بـ 75 مليون يورو.