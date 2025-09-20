النجوم يؤكدون المشاركة في «سلسلة الأبطال» للفنون القتالية



دبي (الاتحاد)

أكد المنظمون مشاركة جميع النجوم العرب والعالميين في النزالات المرتقبة ضمن منافسات بطولة «الطريق إلى دبي»، إحدى «سلسلة الأبطال» التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، بدعم مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمقرر 3 أكتوبر المقبل.

وتشهد النزالات حضور أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة على الساحة العالمية، ومنهم المقاتل الأردني جراح السيلاوي، الذي يعد من أبرز الأسماء العربية في رياضة الفنون القتالية، وبدوره أكد أن البطولة المقبلة ستكون صعبة، وقال: «عملت بشكل مكثف وأتطلع لحسم مواجهتي بالاستسلام أو بالضربة القاضية، كل شيء يعتمد على ظروف النزال، معسكري الأخير كان في تايلاند، وقبل ذلك قضيت معظم العام الماضي هناك متنقلاً بين أربعة معسكرات مختلفة، وهذا العمل المتواصل منحني فرصة ذهبية لتطوير مستواي وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها سابقاً، اليوم يمكنني القول بثقة إنني في أفضل مستوياتي».

وأضاف: «ابتعادي عن النزالات لمدة عام كامل لم يكن استراحة، بل كان استثماراً في نفسي، عملت كثيراً على تحسين أسلوبي وصقل نقاط قوتي، وأنا متحمس لأن يشاهد العالم كيف تغير أدائي».

ويترقب عشاق الفنون القتالية حول العالم منافسات بطولة «الطريق إلى دبي» بشغف كبير، حيث تشهد هذه النسخة المرتقبة إعادة المواجهة التاريخية بين البطل عثمان نورمحمدوف والمقاتل بول هيوز، إلى جانب سلسلة من النزالات العالمية التي تجمع أسماء بارزة من مختلف القارات، مما يجعل الحدث محطة أساسية على روزنامة الفنون القتالية لهذا العام.