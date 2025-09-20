الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النجوم يؤكدون المشاركة في «سلسلة الأبطال» للفنون القتالية

النجوم يؤكدون المشاركة في «سلسلة الأبطال» للفنون القتالية
20 سبتمبر 2025 18:00


دبي (الاتحاد)
أكد المنظمون مشاركة جميع النجوم العرب والعالميين في النزالات المرتقبة ضمن منافسات بطولة «الطريق إلى دبي»، إحدى «سلسلة الأبطال» التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، بدعم مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمقرر 3 أكتوبر المقبل.
وتشهد النزالات حضور أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة على الساحة العالمية، ومنهم المقاتل الأردني جراح السيلاوي، الذي يعد من أبرز الأسماء العربية في رياضة الفنون القتالية، وبدوره أكد أن البطولة المقبلة ستكون صعبة، وقال: «عملت بشكل مكثف وأتطلع لحسم مواجهتي بالاستسلام أو بالضربة القاضية، كل شيء يعتمد على ظروف النزال، معسكري الأخير كان في تايلاند، وقبل ذلك قضيت معظم العام الماضي هناك متنقلاً بين أربعة معسكرات مختلفة، وهذا العمل المتواصل منحني فرصة ذهبية لتطوير مستواي وتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها سابقاً، اليوم يمكنني القول بثقة إنني في أفضل مستوياتي».
وأضاف: «ابتعادي عن النزالات لمدة عام كامل لم يكن استراحة، بل كان استثماراً في نفسي، عملت كثيراً على تحسين أسلوبي وصقل نقاط قوتي، وأنا متحمس لأن يشاهد العالم كيف تغير أدائي».
ويترقب عشاق الفنون القتالية حول العالم منافسات بطولة «الطريق إلى دبي» بشغف كبير، حيث تشهد هذه النسخة المرتقبة إعادة المواجهة التاريخية بين البطل عثمان نورمحمدوف والمقاتل بول هيوز، إلى جانب سلسلة من النزالات العالمية التي تجمع أسماء بارزة من مختلف القارات، مما يجعل الحدث محطة أساسية على روزنامة الفنون القتالية لهذا العام.

أخبار ذات صلة
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
شرطة دبي تلقي القبض على عصابة لترويج المخدرات يقودها زعيمها من الخارج
الفنون القتالية
الفنون القتالية المختلطة
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©