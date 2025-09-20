توتنهام ينجو من فخ برايتون بـ «نيران صديقة» في الدوري الإنجليزي



لندن (د ب أ)

انتزع فريق توتنهام هوتسبير بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، نقطة بشق الأنفس بعد التعادل خارج ملعبه 2 / 2 أمام برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض بثنائية في غضون أول نصف ساعة، حيث أحرز يانكوبا مينته الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 8، وأضاف ياسين العياري الهدف الثاني في الدقيقة 31، ولكن المهاجم البرازيلي، ريتشارليسون، قلص الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 43 وفي الشوط الثاني، نجا توتنهام من خسارة ثانية في الدوري هذا الموسم، وانتزع التعادل في توقيت قاتل بهدف ذاتي سجله يان بول فان هيكي لاعب برايتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة82. ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما يقبع برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارتين.

وفي نفس التوقيت، قفز كريستال بالاس، بطل ثنائية الكأس والدرع الخيرية، للمربع الذهبي بفوز ثمين خارج ملعبه على ويستهام يونايتد بنتيجة 2 / 1 في ديربي لندن. أحرز جون فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل هدفي الضيوف في الدقيقتين 37 و68 بينما أحرز جارود بوين هدف ويستهام الوحيد في الدقيقة 49، ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع متخلفا بفارق الأهداف عن ثالث الترتيب، أرسنال، الذي سيلاقي مانشستر سيتي، غداً الأحد، في قمة جديدة بالجولة. أما ويستهام يونايتد تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز 18، ليواصل سلسلة نتائجه السلبية هذا الموسم، بتلقيه الخسارة الرابعة مقابل فوز وحيد.

وفي مواجهة ثالثة، سقط وولفرهامبتون واندررز على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1 / 3 ليبقى في ذيل الترتيب من دون رصيد في المركز 20 بعد 5 هزائم متتالية في أول المشوار. لم يحافظ وولفرهامبتون على تقدمه بهدف مبكر سجله لاديسلاف كريتشي في الدقيقة الثامنة، ليرد الضيوف بثلاثية سجلها دومينيك كالفيرت لوين وأنتون ستاخ ونوا أوكافور ثلاثية ليدز في الدقائق 31 و39 و45، ورفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.

وفي نفس التوقيت، تعادل بيرنلي أمام ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 1 / 1، ليحصل كل فريق على نقطة. تقدم نوتنجهام بهدف نيكو ويليامز في الدقيقة الثانية، ورد جيدون أنتوني بهدف في الدقيقة 20 ورفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 5 نقاط في المركز 14 بينما بقى بيرنلي في المركز 16 برصيد 4 نقاط.