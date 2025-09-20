الأحد 21 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سرادر يهدي شباب الأهلي نقاط «الديربي»

سرادر يهدي شباب الأهلي نقاط «الديربي»
20 سبتمبر 2025 22:28

 
معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
«يولة» سردار.. «احتفالية النصر» في «ليلة الديربي القديم»


أشعلت الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين سباق الصدارة، بعدما فرض المهاجم التوجولي لابا كودجو نفسه نجماً مطلقاً بقيادته العين إلى فوز كبير على ضيفه خورفكان 3-0 على استاد هزاع بن زايد، وسجل لابا «هاتريك» في الدقائق 45 و58 و79 «من ركلة جزاء»، لينفرد برقم قياسي جديد كأفضل هداف في تاريخ العين بالدوري برصيد 125 هدفاً. وبالانتصار رفع «الزعيم» رصيده إلى 10 نقاط متصدراً الترتيب.
وفي «الديربي القديم» على استاد آل مكتوم، خطف الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي البديل الأضواء حين سجل هدف الفوز الثمين من كرة رأسية في الدقيقة 95، ليمنح «الفرسان» فوزاً درامياً على مضيفه النصر بهدف دون رد. 
ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني خلف العين المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، في حين تجمد رصيد «العميد» عند 7 نقاط بعد بداية قوية للموسم، وجاءت المباراة حافلة بالندية، وكادت أن تسير نحو التعادل حتى تدخل «العائد» أزمون باللمسة الحاسمة من رأسية في الوقت القاتل، في ظهوره الأول في الموسم الحالي مع «الفرسان» في الدوري.

فريق النصر
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
الأخبار العالمية
«المجلس العالمي للتسامح» يدعو إلى ترسيخ مبادئ السلام بين الشعوب
اليوم 15:20
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
علوم الدار
برعاية حمدان بن محمد.. مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة ينطلق الأربعاء المقبل
اليوم 15:16
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
الرياضة
«المشخص 3» يتصدر اليوم الأول في «الإمارات للشواحيف»
اليوم 15:00
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»
اليوم 14:53
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
الرياضة
لابا كودجو: «الأسطورة» أحمد عبدالله ساعدني لكسر رقمه
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©