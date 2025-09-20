سرادر يهدي شباب الأهلي نقاط «الديربي»



معتصم عبدالله (دبي)



أشعلت الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين سباق الصدارة، بعدما فرض المهاجم التوجولي لابا كودجو نفسه نجماً مطلقاً بقيادته العين إلى فوز كبير على ضيفه خورفكان 3-0 على استاد هزاع بن زايد، وسجل لابا «هاتريك» في الدقائق 45 و58 و79 «من ركلة جزاء»، لينفرد برقم قياسي جديد كأفضل هداف في تاريخ العين بالدوري برصيد 125 هدفاً. وبالانتصار رفع «الزعيم» رصيده إلى 10 نقاط متصدراً الترتيب.

وفي «الديربي القديم» على استاد آل مكتوم، خطف الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي البديل الأضواء حين سجل هدف الفوز الثمين من كرة رأسية في الدقيقة 95، ليمنح «الفرسان» فوزاً درامياً على مضيفه النصر بهدف دون رد.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني خلف العين المتصدر بالرصيد ذاته من النقاط، في حين تجمد رصيد «العميد» عند 7 نقاط بعد بداية قوية للموسم، وجاءت المباراة حافلة بالندية، وكادت أن تسير نحو التعادل حتى تدخل «العائد» أزمون باللمسة الحاسمة من رأسية في الوقت القاتل، في ظهوره الأول في الموسم الحالي مع «الفرسان» في الدوري.