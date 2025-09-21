أبوظبي تستضيف النسخة الأولى لدوري «سويم فور لايف»

علي معالي (أبوظبي)

بمشاركة 440 سباحاً وسباحة يمثلون 29 فريقاً، انطلقت النسخة الأولى لدوري أبوظبي «سويِم فور لايف» للسباحة للموسم 2025-2026، من مختلف الأعمار والفئات السنية، بمنافسات قوية على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية، وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي، تظهر الحماسة والعزيمة والروح الرياضية الحقيقية، حيث يتنافس اللاعبون في سباقات دوري «سويِم فور لايف».

ومن ضمن المسؤولية المجتمعية لدوري «أبوظبي سويم فور لايف» المجتمعي، شارك 30 سباحاً وسباحة من أصحاب الهمم بالأولمبياد الخاص الإماراتي، تعزيزاً للدمج وتمكين الأبطال، والإرادة والتحدي والروح الرياضية والفرح، جميعها اجتمعت على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية، تُجسد «أبوظبي سويم فور لايف» رؤيتها لمجتمع السباحة الإماراتي، حيث الطموح يجمع الجميع والتلاحم يدفعنا للتميز.

تضمنت المراحل السنية المشاركة 8-9 سنوات، 10-11 سنة، 12-13 سنة، 14-15 سنة، و16 سنة فما فوق من الجنسين الذكور والإناث. واحتل نادي أبوظبي للرياضات المائية صدارة ترتيب الفرق، وكان الأكثر حصولاً على ميداليات ملونة، بينما ظهرت العديد من الفرق المشاركة بمستوى قوي ومنافس.

وشهد الختام حضور فاطمة سيف العامري، عضو مجلس إدارة النادي، حيث تم تكريم أبطال وبطلات سباقات دوري أبوظبي «سويم فور لايف» للسباحة، الذي انطلق على مسبح نادي أبوظبي للرياضات المائية في المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد.

وفي سياق تعزيز الفعاليات، يستعد النادي لتنظيم أول مسابقات فئة الأساتذة «الماسترز»، ضمن سلسلة دوري أبوظبي «سويم فور لايف»، يوم 28 سبتمبر المقبل، بمشاركة السباحين من الأعمار فوق 25 سنة، وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة ترويج النادي لفريق سباحة «الماسترز» ودعم الإمارة في استضافة ألعاب الماسترز في أبوظبي 2026، وتعزيز نمط الحياة الصحي والتوعية المجتمعية بأهمية الرياضة.