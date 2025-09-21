الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة «حلم وطن» لمساندة «الأبيض»

21 سبتمبر 2025 14:16

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، بجهود داعمي حملة «حلم وطن» الخاصة بمساندة المنتخب الوطني، الذي يستعد للمشاركة في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وثمّن معاليه دور الرعاة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء والأندية ووسائل الإعلام والجمهور، مؤكداً أن هذا التلاحم مهم جداً في المرحلة الحالية، لأن المنتخب يحتاج إلى جهود الجميع قبل وخلال مباريات الملحق التي تقام في الدوحة الشهر المقبل.
وقال معاليه: «نحن على ثقة أن مؤسسات القطاعين العام والخاص ستؤدي دورها بأفضل صورة في هذه الحملة، وستكون خير سند لمنتخبنا الوطني في مشواره المتبقي في التصفيات، كما أن عشّاق الكرة الإماراتية سيؤدون واجباتهم بالصورة التي تخدم الأبيض في رحلة التصفيات، وسيكونون خير محفز».
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر الجزيل للجهات التي لبّت دعوة اتحاد الكرة للمشاركة هذه الحملة، مشيراً إلى أن أسرة كرة القدم الإماراتية تكبر يوماً بعد يوم بسبب هذا التعاضد الواضح والتعاون الذي لا حدود له.

اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك آل نهيان
المنتخب الوطني
الأبيض
تصفيات كأس العالم
