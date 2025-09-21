الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء

حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء
21 سبتمبر 2025 15:30

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اشتباكات عنيفة بين جماهير دورتموند وشالكه
كين يستعد لتحطيم رقم رونالدو وهالاند!

كتب أتوبولو حارس مرمى فرايبورج التاريخ بصدّ ركلات الجزاء، وأصبح محط الاهتمام في سلسلة الجولة الرابعة من الدوري الألماني، بعدما أسهم الحارس في فوز فرايبورج 3-0 خارج أرضه على فيردر بريمن، أنقذ حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاماً ركلة جزاء رومانو شميد بشكل رائع في الدقيقة 59، عندما كان فريقه متقدماً 2-0.
هذه هي ركلة الجزاء الخامسة على التوالي التي نجح أتوبولو في صدها في الدوري الألماني، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة، كما نجح أتوبولو في صد ركلة جزاء ضد فيردر بريمن في فبراير الماضي، وبدأت سلسلة ركلات الجزاء الممتازة لحارس المرمى بمواجهة مع فلوريان فيرتز في ديسمبر 2024، تليها ركلتا جزاء من قبل كيفن فولاند وجوزيب يورانوفيتش في مايو 2024.
وأتوبولو حارس مرمى شاب لفت الأنظار في كرة القدم الألمانية، في الموسم الماضي، عندما سجّل رقماً قياسياً لفرايبورج عندما حافظ على نظافة شباكه لمدة 576 دقيقة متتالية (من الجولة 19 إلى الجولة 26).

فرايبورج
الدوري الألماني
فيردر بريمن
البوندسليجا
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: ملتزمون بدعم الجهود المشتركة لبناء عالم أكثر سلاماً
اليوم 01:44
وزير خارجية البرتغال يتوجه للإعلان عن اعتراف حكومة بلاده بدولة فلسطين (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات: رؤية الدولتين الخيار الأمثل للسلام العادل
اليوم 01:44
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
الأخبار العالمية
محمد اليماحي في حوار خاص مع الـ«الاتحاد»: الإمارات تقدم نموذجاً إنسانياً واستثنائياً في دعم غزة
اليوم 01:44
رجال الإطفاء يعملون في موقع مبنى متضرر عقب قصف صاروخي روسي على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: ننتظر دوراً أميركياً لتسوية أزمة أوكرانيا
اليوم 01:44
نازح فلسطيني يفر من شمال غزة نحو الجنوب (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 1.9 مليون نازح قسراً فـي غزة
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©