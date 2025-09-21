حارس بالدوري الألماني يسجل رقماً قياسياً في ركلات الجزاء

علي معالي (أبوظبي)

كتب أتوبولو حارس مرمى فرايبورج التاريخ بصدّ ركلات الجزاء، وأصبح محط الاهتمام في سلسلة الجولة الرابعة من الدوري الألماني، بعدما أسهم الحارس في فوز فرايبورج 3-0 خارج أرضه على فيردر بريمن، أنقذ حارس المرمى البالغ من العمر 23 عاماً ركلة جزاء رومانو شميد بشكل رائع في الدقيقة 59، عندما كان فريقه متقدماً 2-0.

هذه هي ركلة الجزاء الخامسة على التوالي التي نجح أتوبولو في صدها في الدوري الألماني، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً في تاريخ البطولة، كما نجح أتوبولو في صد ركلة جزاء ضد فيردر بريمن في فبراير الماضي، وبدأت سلسلة ركلات الجزاء الممتازة لحارس المرمى بمواجهة مع فلوريان فيرتز في ديسمبر 2024، تليها ركلتا جزاء من قبل كيفن فولاند وجوزيب يورانوفيتش في مايو 2024.

وأتوبولو حارس مرمى شاب لفت الأنظار في كرة القدم الألمانية، في الموسم الماضي، عندما سجّل رقماً قياسياً لفرايبورج عندما حافظ على نظافة شباكه لمدة 576 دقيقة متتالية (من الجولة 19 إلى الجولة 26).