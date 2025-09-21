الإثنين 22 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كين يستعد لتحطيم رقم رونالدو وهالاند!

كين يستعد لتحطيم رقم رونالدو وهالاند!
21 سبتمبر 2025 15:40

ميونيخ (د ب أ)
أصبح بمقدور هاري كين قائد منتخب إنجلترا وهداف بايرن ميونيخ الألماني، أن يصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع نادٍ في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.
وستكون الفرصة سانحة أمام كين لبلوغ هذا الهدف بالفعل يوم الجمعة المقبل عبر مواجهة بايرن أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني.
وبفضل الأهداف الثلاثة «هاتريك»، التي سجلها خلال فوز بايرن 4-1 على هوفنهايم أمس السبت، ارتفع رصيد كين إلى 98 هدفاً مع النادي البافاري خلال 103 مباريات.
ويتقاسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس سابقاً والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي حالياً وبروسيا دورتموند سابقاً، الرقم القياسي الحالي.
واحتاج رونالدو إلى 105 مباريات لتسجيل 100 هدف مع ناديه السابق ريال مدريد، وعادل هالاند هذا الرقم بإنجازه مع مانشستر سيتي.
ويحتاج كين إلى هدفين ضد بريمن للوصول إلى 100 هدف في 104 مباريات وتحطيم الرقم القياسي، وإذا لم يتمكن من فعل ذلك، فلا يزال بإمكانه معادلة رقم رونالدو وهالاند خلال مواجهة بافوس في دوري أبطال أوروبا في 30 سبتمبر.

