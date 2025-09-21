الوصل يكسب البطائح بـ «هدف صالح»



فيصل النقبي (الشارقة)

بلغ الوصل النقطة السابعة بعد فوزه الثمين على البطائح بهدف نظيف حمل توقيع علي صالح في الدقيقة 30 من اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد خالد بن محمد بمدينة الشارقة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

والفوز هو الثاني للوصل في المسابقة بعد انتصاره في الجولة الأولى أمام بني ياس 3-1 وخسارته أمام الظفرة بنفس النتيجة وتعادله مع العين بهدف لكل منهما.

وتجمد رصيد الراقي عند النقطة الثالثة، بفوز وحيد على خورفكان 2-1 وخسارة أمام الوصل والعين وعجمان.

ونجح الوصل في إنهاء الشوط الأول متقدماً على ضيفه البطائح بهدف نظيف سجله علي صالح في الدقيقة 30 من زمن المباراة لينتهي هذا الشوط بهذه النتيجة.

وخلال الشوط الثاني حاول البطائح العودة للمباراة من خلال التغييرات الهجومية لكنه لم ينجح في تعديل النتيجة.