الرياضة

«الكرة الذهبية».. الرقم القياسي بين «الريال» و«البارسا»

«الكرة الذهبية».. الرقم القياسي بين «الريال» و«البارسا»
22 سبتمبر 2025 09:20

معتز الشامي (أبوظبي)

تقام الدورة التاسعة والستون من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025، اليوم الاثنين، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس. وتعد الجائزة أعلى تكريم فردي في عالم كرة القدم.
ويسيطر باريس سان جيرمان على ترشيحات الكرة الذهبية 2025 بـ9 لاعبين، حيث يعد النادي الأكثر تمثيلاً في سباق الكرة الذهبية لعام 2025، ومع ذلك، لديهم فقط فائز واحد بجائزة الكرة الذهبية في تاريخه هو ليونيل ميسي في عام 2021، لكن أي الأندية حققت أكبر قدر من النجاح في هذا التكريم المرموق؟
فمن غير المستغرب أن النادي الذي لديه أكبر عدد من الفائزين بجائزة الكرة الذهبية هو ريال مدريد، حيث فاز 8 نجوم مختلفين بالجائزة أثناء تمثيلهم للنادي الإسباني، وحصل عليها لاعبو النادي الملكي 12 مرة في المجمل.
وسيطر لاعبو ريال مدريد على الجائزة في سنواتها الأولى، حيث فاز بها ألفريدو دي ستيفانو مرتين، إضافة إلى فوز رايموند كوبا بها في عام 1958.
وكان آخر لاعب من ريال مدريد يفوز بالجائزة أثناء وجوده في النادي هو المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في عام 2022، وفاز 6 لاعبين بجائزة الكرة الذهبية 12 مرة أثناء لعبهم مع برشلونة، ما يجعلهم في المركز الثاني.
ويرجع الفضل في ذلك إلى ليونيل ميسي، الذي حصل بمفرده على 7 من هذه الجوائز المرموقة في أثناء اللعب في كتالونيا (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021).
وكان الفائزون الآخرون بجائزة الكرة الذهبية في برشلونة؛ لويس سواريز (1960)، ويوهان كرويف (1973، 1974)، وخريستو ستويتشكوف (1994)، وريفالدو (1999).
ويملك يوفنتوس وميلان أيضاً 6 لاعبين فائزين بالجائزة، وفي المجمل فاز عملاقا الكرة الإيطالية بالجائزة 8 مرات لكل ناد.
ويتضمن ترتيب الأندية الأكثر حصداً أكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية: 
1- ريال مدريد: 12 لقباً 
2- برشلونة: 12 لقباً
3- يوفنتوس: 8 ألقاب
4- ميلان: 8 ألقاب
5- بايرن ميونيخ: 5 ألقاب
6- مانشستر يونايتد: 4 ألقاب
7- هامبورج: لقبان
8- دينامو كييف: لقبان
9- إنتر ميلان: لقبان

الكرة الذهبية
ريال مدريد
برشلونة
