تعرّف على قائمة الفائزين بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية

تعرّف على قائمة الفائزين بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية
22 سبتمبر 2025 10:12

معتز الشامي (أبوظبي)

تعد جائزة الكرة الذهبية الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم، والفوز بها قمة النجاح الفردي في مسيرة أي لاعب كرة قدم، ولذا يتصارع اللاعبون والنجوم البارزون للفوز بها خلال الحفل الذي سيقام اليوم الاثنين، على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس، ويعتبر الفوز بنسخ متعددة من جائزة الكرة الذهبية إنجازاً أسطورياً، في الواقع، لم يحقق هذا الإنجاز سوى 10 لاعبين فقط. وهناك 34 لاعباً آخر فازوا بها مرة واحدة في مسيرته، والفائزون بأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية هم:

1- ليونيل ميسي: 8 ألقاب
يحمل ميسي الرقم القياسي لأكثر عدد من ألقاب الكرة الذهبية في التاريخ بثمانية ألقاب. تمتد انتصاراته إلى أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023، مستعرضاً ثباتاً وهيمنة لا مثيل لهما في عالم كرة القدم.

2- كريستيانو رونالدو: 5 ألقاب
فاز رونالدو بخمس جوائز كرة ذهبية، مرسخاً مكانته بين عظماء الكرة على مر العصور، حيث حصدها في أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، و2017، خلال منافسته مع غريمه التقليدي ميسي.

3- ميشيل بلاتيني: 3 ألقاب
كان لهيمنة بلاتيني في ثمانينيات القرن الماضي دور محوري في صعود فرنسا كقوة كروية عظمى، فاز ميشيل بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية من عام 1983 إلى عام 1985. 

4- يوهان كرويف: 3 ألقاب
فاز يوهان كرويف بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات (1971، 1973، 1974). كان وجه الكرة الشاملة، محدثاً ثورة في أسلوب لعبها، وتجاوز تأثير كرويف مسيرته الكروية. فقد أثرت فلسفته التكتيكية على أندية مثل برشلونة وأياكس، تاركاً إرثاً لا يزال قائماً حتى اليوم.

5-ماركو فان باستن: 3 ألقاب
فاز ماركو فان باستن بجائزة الكرة الذهبية في أعوام 1988 و1989 و1992. وكان معروفاً بإنهائه الرائع للهجمات، وكان واحداً من أكثر المهاجمين موهبة في تاريخ كرة القدم.
وانتهت مسيرة فان باستن مبكراً بسبب الإصابة، لكن تألقه الفني، وأهدافه التي لا تُنسى، مثل هدفه في نهائي بطولة أوروبا عام 1988، جعلته رمزاً خالداً.

