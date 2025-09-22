رومينيجه: أنا وهونيس سر عودة بايرن إلى المسار الصحيح

برلين(د ب أ)

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن النادي البافاري سيظل في حاجة إليه وأيضاً إلى أولي هونيس، كعضوين مؤثرين في المجلس الإشرافي لفترة مقبلة.

وقال رومينيجه عضو المجلس الإشرافي لبايرن ميونيخ بمناسبة عيد ميلاده السبعين، الذي يوافق يوم الخميس المقبل: «لابد لي من قول شيء واحد، بغض النظر عن رأيي الشخصي، فإن أولي هونيس واحد فقط غير كافٍ بالنسبة لبايرن ميونيخ، وهناك حاجة إلى المزيد منه».

واستقال رومينيجه من منصب الرئيس التنفيذي لبايرن قبل موعده في منتصف عام 2021 بعد ما يقرب من عقدين في إدارة النادي، لإفساح المجال لحارس مرمى بايرن السابق أوليفر كان، لخلافته. لكن كان رحل عن منصبه بعد أقل من عامين رفقة عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة حسن صالح حميديتش، ليعود رومينيجه كعضو المجلس الإشرافي بنادي بايرن ميونيخ البطل القياسي للبوندسليجا، بعد أن اتصل به هونيس وطلب منه المساعدة.

وأشار رومينيجه: «اتصل بي أولي هونيس حينها وقال إن الأمور لم تكن تسير على ما يرام، أقيل جوليان ناجلسمان الذي كان يفترض أن يستمر مدرباً للفريق فترة طويلة، وتولى توماس توخيل المسؤولية خلفاً له، لكنه لم يكن مناسباً لهذا النادي قط، كل هذا أدى إلى اضطرابات، قال لي أولي عليك أن تدعمني، عليك أن تساعدني. لا أستطيع القيام بذلك بمفردي».

وأكد «بشكل عام، نحن بحاجة إلى مجلس إدارة يفكر ويعمل مثل بايرن ميونيخ، لم يتم إنجاز كل شيء بعد، لكننا عدنا إلى المسار الصحيح».

ومن المهام الرئيسية للمجلس الإشرافي لبايرن ميونيخ مراقبة الشؤون المالية للنادي، حيث أوضح رومينيجه «لقد ارتفعت تكاليف رواتبنا بسرعة كبيرة إلى مستوى لا يخلو تماماً من المخاطر»، ووجه تحذيراً واضحاً عبر القول: «أحياناً، عليك أن تقول كلمة 'لا'». وأوضح «عليك أن تقول للاعبين ووكلائهم، لن نفعل ذلك، لا نريد ذلك.. يتحدث اللاعبون دائماً عن التقدير، لكن في الوقت الحاضر هذا النوع من التقدير في كرة القدم هو عملة تسمى اليورو، لا يوجد لاعب في العالم يستحق أن يجبر نادياً على الوصول إلى الجنون المالي».