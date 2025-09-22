علاقة ألونسو وفينيسيوس في الواجهة قبل «ديربي مدريد»

مدريد(أ ف ب)

يتطلّع ريال مدريد المتصدر إلى تحقيق فوز سادس يُفترض أن يكون في المتناول أمام مضيفه ليفانتي الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل اصطدامه بجاره أتلتيكو السبت، في حين ستكون العيون مفتوحة مجدداً على علاقة المدرب تشابي ألونسو ولاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بعد فوز فريق العاصمة الأخير على ضيفه إسبانيول 2-0 في المرحلة الماضية، اعترف ألونسو أنه أخرج فينيسيوس باكراً، بعدما بدت علامات الانزعاج على البرازيلي لدى استبداله في الدقيقة 77.

وكان ريال تقدّم بهدفي البرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي كيليان مبابي، بعد تحرّك من «فيني» على الجهة اليسرى وتمريرة إلى قائد منتخب فرنسا، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: «صحيح أنه خرج من أرض الملعب حين كان يشعر أنه في أفضل أحواله وكان يُمكن أن أنتظر قليلاً لاستبداله».

وأضاف: «لكنني رأيت أننا بحاجة إلى لاعبين جدد للحفاظ على السيطرة»، متابعاً «أراد فينيسيوس البقاء لأنه يشعر بحال جيد (...) هل هو غاضب؟ لم يكن سعيداً جداً. هذا أمر يحصل للجميع، لكنني سعيد بأداء فينيسيوس».

منذ وصول ألونسو إلى مدريد قادماً من باير ليفركوزن الألماني، تقلّص دور فينيسيوس إثر تراجع أدائه في نهاية الموسم الماضي، ولو أن أرقامه حالياً لا تبدو أنها تُهدد مركزه.

سجل البرازيلي هدفين، وقدّم تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات ضمن الدوري، لكنه جلس على مقاعد الاحتياط مرتين، من بينهما في المباراة الافتتاحية للفريق ضمن دوري أبطال أوروبا أمام مرسيليا الفرنسي (2-1).

واعتبر الأرجنتيني خورخي فالدانو لاعب ومدرب ريال السابق، أن فينيسيوس «لم يعد غاضباً من العالم. إنه غاضب من تشابي ألونسو، والقادة في ريال مدريد دائماً يضعون (مصلحة) النادي قبل اللاعب».

ويرتقب جمهور ريال مستقبل فينيسيوس مع الفريق، مع إشراك مواطنه رودريجو في مركزه أمام مرسيليا، وسابقاً بدور مختلف تقريباً أمام ريال أوفييدو (دخل فينيسيوس في الدقيقة 63، وسجل هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة).

وكان ألونسو أكّد بعد مباراة مرسيليا أنه ليس هناك خلافات بينه وبين فينيسيوس بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية.

قال: «بالأمس لم يكن لدي وقت للتحدث معه، لكن اليوم رأيته أكثر إيجابية ويبتسم أكثر. تحدثت معه، وقمنا ببعض التمارين الفردية».

وأردف: «أنا أقدّر الجميع كثيراً، وأريد أن يشعر كل لاعب في الفريق بأنه مهم. نحن جميعاً في القارب نفسه، ونحتاج إلى أن يجدّف الجميع في الاتجاه عينه».

وينتظر الجمهور أيضاً معرفة كيف سيكون شكل تشكيلة ألونسو بعد عودة الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي شارك للمرة الأولى هذا الموسم أمام إسبانيول، كما الفرنسي إدواردو كامافينجا بعد تعافيهما من الإصابة.

ويأمل ريال أن يحقق فوزه السادس توالياً منذ بدء البطولة، للمرة الثانية فقط بعد موسم 1987-1988، كما الفوز الرابع توالياً خارج الأرض لأول مرة منذ مايو 2024.

ويُمنّي أتلتيكو مدريد النفس بفوز ثان أمام ضيفه رايو فايكانو، يعزّز فيه ثقته بنفسه قبل لقاء جاره وغريم ريال في المرحلة السابعة.

بدأ فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الموسم بشكل كارثي، إذ اكتفى بست نقاط من خمس مباريات، وتعرّض لخسارة قاتلة أمام ليفربول الإنجليزي 2-3 في مستهل مشواره القاري.