أهلي جدة وبيراميدز على زعامة «أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي»

جدة (أ ف ب)

يلتقي الأهلي السعودي، بطل آسيا، مع ضيفه بيراميدز المصري، بطل أفريقيا، الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة على لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي ضمن النسخة الثانية من كأس القارات.

واحتاج بيراميدز إلى الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، 3-0 في الدور الإقصائي لبلوغ نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي، ومواجهة أهلي جدة المتأهل مباشرة، في أول لقاء بين الفريقين.

ويلتقي بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأميركيتين في 13 ديسمبر على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.

ويمني الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم والظفر باللقب الثاني بعد بلقب الكأس السوبر المحلية، ومواصلة الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في جميع المسابقات حتى الآن، بعدما فاز في مباراة وتعادل في اثنتين في الدوري، واستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري بفوز على ناساف الأوزبكي 4-2.

ويعوّل قطب مدينة جدة على عاملي الجمهور والأرض وتحديداً ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تغلب على كاواساكي الياباني أمام ما يقرب من 60 ألف مشجع، وتوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي، وحجز مكانه في كأس إنتركونتيننتال والنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد الـ«ريمونتادا» الرائعة أمام ضيفه الهلال، عندما تفادى خسارة مذلة بقلب تخلفه 0-3 في الشوط الأول إلى تعادل مثير 3-3 الجمعة في قمة المرحلة الثالثة.

وأشاد مدربه الألماني ماتياس يايسله بأداء لاعبيه بعد التعادل المثير مع الهلال، واصفاً «المواجهة بأنها واحدة من أصعب التحديات التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم».

وأضاف «الهلال فريق كبير وليس من السهل قلب النتيجة أمامه، لكنني أشعر بفخر كبير بعدما نجحنا في العودة والتعادل بعد تأخرنا بثلاثية».

وبخصوص مواجهة بيراميدز التي تصادف احتفالات المملكة بعيدها الوطني، قال المدرب الألماني «ندرك تماماً أهمية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ونسعى جاهدين لتحقيق لقب كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي كإنجاز نهديه للوطن».

ويمتلك الأهلي ترسانة من النجوم على المستوين المحلي والأجنبي أبرزهم حارس مرماه السنغالي إدوار ميندي والجزائري رياض محرز والبرازيلي روجر إيبانيز ومواطنيه ويندرسون غالينو وماتيوس غونسالفيش والعاجي فرانك كيسييه والفرنسي إنزو ميو ومواطنه فالنتان اتانغانا والإنجليزي إيفان توني وعلي مجرشي وزياد الجهني وصالح أبو الشامات.

وفاز الأهلي بلقبه القاري بسجل رائع من 12 فوزاً وتعادل واحد في 13 مباراة، وبات خامس فريق فقط يحقق اللقب دون خسارة، بعد جاره ومواطنه الاتحاد عام 2005، وأوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2007، ومواطنه جامبا أوساكا عام 2008، وأولسان الكوري الجنوبي عام 2020.

من جهته، يأمل بيراميدز في إضافة لقب ثانٍ إلى سجله بعد الأول التاريخي عندما ظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا وبات رابع فريق مصري يفوز بلقب المسابقة القارية العريقة بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي في إنجاز لم تحققه أي دولة بهذا العدد من الفائزين المختلفين.

كما يطمح بيراميدز إلى تكرار إنجاز مواطنه الأهلي الذي ظفر بلقب النسخة الأولى من كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي، عندما تغلب على العين الإماراتي 3-0 قبل أن يتوقف مشواره في نصف النهائي بخسارته أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (5-6).

وقال الرئيس التنفيذي لبيراميدز ممدوح عيد: «هذه فرصة عظيمة لبيراميدز، فرصة تاريخية حقاً للمشاركة في بطولة بهذا الحجم، ونريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن».

وأهدر بيراميدز أربع نقاط في ست مباريات خاضها حتى الآن في الدوري، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 11 نقطة مع مباراة مؤجلة، وبفارق خمس نقاط خلف الزمالك المتصدر.

ويضم بيراميدز مجموعة من الأسماء الجيدة في مقدمتها المغربيان محمد الشيبي ووليد الكرتي والبوركينابي إبراهيم توريه والبرازيلي إيفرتون داسيلفا والكونغولي فيستون ماييلي، وأحمد الشناوي وأسامة جلال ومهند لاشين ورمضان صبحي ومحمد حمدي.