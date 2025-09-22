«يو إف سي 321» في أبوظبي تضيف 3 نزالات جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة «يو إف سي 321».. أسبينال ضد غان، عن إضافة ثلاثة نزالات جديدة إلى بطاقتها، ما يضفي مزيداً من الإثارة والتشويق إلى البطولة.

وتنطلق المنافسات في الاتحاد أرينا بأبوظبي يوم 25 أكتوبر المقبل، وتشهد دفاع بطل الوزن الثقيل توم أسبينال عن لقبه للمرة الأولى ضد منافسه سيريل غان.

ويواجه البريطاني ناثانيل «ذا بروسبكت» وود النجم المكسيكي الواعد خوسيه ميجيل ديلجادو في نزال حاسم لفئة وزن الريشة.

وتمكن وود، الذي نجح بالانتقال من فئة وزن البانتام، من تعزيز مكانته بين أبرز رياضيي هذه الفئة وأكثرهم مهارة، ولا سيما مع انتصاراته القوية على العديد من أبرز نجوم الجرابلينج والنزال بالضربات. ويهدف وود إلى الانتصار في أبوظبي لتعزيز فرصه بدخول قائمة أفضل 15 رياضياً، وترسيخ مكانته كمنافس شرس في فئة وزن الريشة.

ويدخل ديلجادو النزال مع سجل يتضمن خسارة واحدة وأفضلية من حيث الحجم، مع أسلوبه الهجومي الذي زاد من شعبيته بين الجمهور، وتمثل مواجهته مع وود الاختبار الأصعب له خلال مسيرته الاحترافية، فالفوز سيعزز مكانته بوصفه أحد أبرز الرياضيين الواعدين في هذه الفئة.

يواجه البولندي ماتيوس ريبيكي نظيره السلوفاكي لودوفيت «مستر هاي لايت» كلاين في نزال ضمن فئة الوزن الخفيف، والذي من المتوقع أن يفوز بجائزة نزال الليلة.

ويشتهر ريبيكي، أحد نجوم سلسلة نزالات دانا وايت، بأسلوبه الذي يعتمد على الضغط المستمر وإخضاع المنافس بشراسة، وشهدت مشاركته في يو إف سي نجاحات متعددة، شملت تقديم مستويات قوية والفوز بجوائز مهمة، الأمر الذي يؤكد عزيمته وقدراته الكبيرة.

وبدوره، يبذل كلاين جهده لتحقيق الفوز من أجل تعويض خسارته أمام ماتيوس جامرو، والتي أوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية لسبعة نزالات، ويتميز كلاين بلكماته اليسارية القوية وأسلوبه المبتكر في الهجوم وقوة ضرباته القاضية، ما يجعله أحد أبرز المنافسين الأقوياء في فئة الوزن الخفيف.

ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة هذا النزال على تصنيفات فئة الوزن الخفيف، لأن الفوز في أبوظبي سيضع صاحبه ضمن قائمة أفضل 15 مقاتلاً.

ويعود عبد الكريم السلوادي المعروف بلقب «فخر فلسطين» مرة أخرى إلى أبوظبي لمواجهة البطل البرازيلي ماتيوس كاميلو.

ويسعى كلا المقاتلين إلى تحقيق الفوز الأول في بطولة يو إف سي، ما يضفي مزيداً من التشويق على هذا النزال.

الجدير بالذكر أن السلوادي يحمل العديد من الألقاب في بطولتي ديزرت فورس وBRAVE CF، ولم يشارك في أي منافسات منذ خسارته أمام لويك رضحبوف في عام 2024، ويتميز السلوادي بشجاعته وخبرته الكبيرة، ومن المتوقع أن يقدم أداءً ملفتاً ينال استحسان مشجعيه في أبوظبي.

ومن جهته، سبق أن خسر كاميلو أول نزالاته في يو إف سي في وقت سابق من العام الجاري، ما يعزز إصرار الرياضيَين على تحقيق الفوز الأول في هذه البطولة، ومن المتوقع أن يكون لهذا النزال نتائج إيجابية ترسم ملامح مستقبل مسيرتهما الاحترافية.

ومع نزال أسبينال ضد غان ضمن الفعالية الرئيسة لنزالات البطولة، ومواجهة فيرنا جانديروبا وماكينزي ديرن للفوز بلقب فئة وزن القشة للسيدات، إلى جانب إقامة ثلاثة نزالات إضافية، تقدم بطولة يو إف سي 321 أمسية حافلة بالتشويق عالمي المستوى، بما يضيف إنجازاً جديداً إلى سجل أبوظبي المتنامي في مجال الرياضات القتالية.