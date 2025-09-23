سان جيرمان يعكر أمسية ديمبلي التاريخية بهزيمة استثنائية

باريس (د ب أ)

أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته بفوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن العام 2025، لكنه في الوقت نفسه أبدى انزعاجه لخسارة الفريق ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وفاز ديمبلي بالجائزة بعد منافسة قوية البرتغالي فيتينيا زميله في الفريق، وثنائي برشلونة، الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا والمصري محمد صلاح.

وقال ديمبلي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إنه أمر استثنائي أن أفوز بهذه الجائزة، وهو مجهود الفريق، النادي بالكامل دعمني كثيراً". وأضاف ديمبلي "28 عاماً" عقب فوزه بالجائزة مساء أمس الإثنين في باريس: "لم أكن أريد البكاء، لكنني فشلت عندما بدأت في الحديث عن عائلتي، وهذا يحدث كثيراً".

وتابع اللاعب: "لكنني فوجئت بذلك لم أكن أعرف أي شيء حتى النهاية، سنستمتع بالجائزة وسنحتفل، الأمسية كانت جميلة، لكن ليس بنفس القدر مع هزيمة باريس سان جيرمان في مارسيليا."

وفقد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفضل الخسارة صفر / 1 من مارسيليا، حيث بات يتفوق عليه موناكو بفارق الأهداف المسجلة فقد، علماً بأن رصيد كل منهما 12 نقطة، ويتساوى معهما أيضاً أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث لكنه يتخلف عنهما بفارق الأهداف.