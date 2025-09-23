الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سان جيرمان يعكر أمسية ديمبلي التاريخية بهزيمة استثنائية

سان جيرمان يعكر أمسية ديمبلي التاريخية بهزيمة استثنائية
23 سبتمبر 2025 08:29

باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لكل بطل حكاية.. «عظماء فرنسا الستة» في تاريخ «بالون دور»
حكيمي يرد على جماهير مارسيليا: اصمتوا فمكانكم بالمركز الثاني!

أعرب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، عن سعادته بفوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عن العام 2025، لكنه في الوقت نفسه أبدى انزعاجه لخسارة الفريق ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.
وفاز ديمبلي بالجائزة بعد منافسة قوية البرتغالي فيتينيا زميله في الفريق، وثنائي برشلونة، الإسباني لامين يامال والبرازيلي رافينيا والمصري محمد صلاح.
وقال ديمبلي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "إنه أمر استثنائي أن أفوز بهذه الجائزة، وهو مجهود الفريق، النادي بالكامل دعمني كثيراً". وأضاف ديمبلي "28 عاماً" عقب فوزه بالجائزة مساء أمس الإثنين في باريس: "لم أكن أريد البكاء، لكنني فشلت عندما بدأت في الحديث عن عائلتي، وهذا يحدث كثيراً".
وتابع اللاعب: "لكنني فوجئت بذلك لم أكن أعرف أي شيء حتى النهاية، سنستمتع بالجائزة وسنحتفل، الأمسية كانت جميلة، لكن ليس بنفس القدر مع هزيمة باريس سان جيرمان في مارسيليا."
وفقد باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفضل الخسارة صفر / 1 من مارسيليا، حيث بات يتفوق عليه موناكو بفارق الأهداف المسجلة فقد، علماً بأن رصيد كل منهما 12 نقطة، ويتساوى معهما أيضاً أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث لكنه يتخلف عنهما بفارق الأهداف.

عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
مرسيليا
الكرة الذهبية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©